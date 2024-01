Xavi: «Es empujón y es penalti claro»

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, compareció en rueda de prensa tras la victoria agónica de su equipo contra Las Palmas por 1-2. Los culés remontaron gracias a un penalti provocado y anotado por Ilkay Gündogan en el descuento y se marcharon con los tres puntos del estadio de Gran Canaria. El catalán dejó claro que el Barça era «justo vencedor» a pesar de toda la polémica con la roja y la pena máxima forzada por Sinkgraven.

«La primera parte lo que hemos errado ha sido el pase en profundidad. El único acertado ha sido De Jong y hemos fallado una ocasión muy clara. Lo habíamos entrenado para romper la defensa rival. Hemos tenido más paciencia en la segunda parte, no esperábamos tener tanto dominio. El equipo ha hecho un partido para ganarlo y creo que es justo vencedor», comenzó Xavi en su análisis.

Después fue preguntado por el debut de Vitor Roque, quien cree que les va a «dar» mucho. El brasileño falló dos ocasiones y se marchó de vacío en su primera actuación. También dio explicaciones sobre el cambio de Robert Lewandowski «porque el partido requería jugadores que fueran en profundidad». «Hemos acertado de cara al último tercio. El gol de Ferran nos ha dado alas y se ha visto a un Barça que quería ganar el partido», añadió.

Y también se refirió al autor del primer gol, Ferran Torres, del que dijo que «siempre es una garantía para nosotros. Hay mucha competencia arriba y tienen que entender que habrá minutos para todos los futbolistas». Su pronóstico antes del duelo sorprendió y mucho, pues se «esperaba más dominio de Las Palmas. Nos ha faltado talento para ganar antes. No lo hemos hecho en la primera parte».

Para Xavi es penalti sobre Gündogan

Xavi fue preguntado por la polémica con el penalti y respondió lo siguiente: «Yo entiendo a Kirian, pero para mí es penalti. Es empujón y es penalti claro para mí». El jugador de Las Palmas se mostró incrédulo en sus declaraciones después de lo sucedido, pero el técnico culé dejó claro que para él acertó el árbitro González Fuertes.

«Cancelo está bien, veremos mañana, pero no pinta grave», respondió al ser preguntado sobre la lesión de su lateral derecho.

Sobre la manera de ganar sufriendo, Xavi quiso recordar como fue la jornada: «El Girona ganó en el último minuto y el Real Madrid también y hoy se ha visto lo que cuesta ganar al Almería, esto es así hay que ser conscientes de que nadie gana fácil».

«No cambia nada. Todo el mundo trabaja y corre para el equipo desde que soy entrenador. Estaba más difícil si nos poníamos a 10 puntos. Siempre son las suposiciones de manera negativa. Se ha ganado», dijo en rueda de prensa tras cerrar la primera vuelta en Gran Canaria a siete puntos del liderato.

La fe de Xavi

El Barça se vio por debajo en el marcador en el primer tiempo y terminó ganando con un penalti que vio «claro» sobre Ilkay Gündogan en el descuento. «Hemos encajado gol en un desajuste. Otra vez hemos tenido que remar además contra un equipo que cuando se había puesto por delante no le había remontado nadie», afirmó.

«También tiene mérito. Tenía fe, les he dicho en el descanso que íbamos a ganar 1-3. Si hacíamos bien no caer en fuera de juego, el momento del pase, no hacía falta hablar más. Era un tema de tener más madurez en el juego y calidad en el último pase», añadió.

Xavi apuntó además que la actitud no fue la del día contra el Almería en la última jornada, a pesar de un primer tiempo igualmente discreto. «Hemos estado mucho mejor que el día del Almería. Hoy en la segunda parte lo ha entendido el equipo y hemos ido a por el partido. Lo hemos merecido», apuntó.

«Hoy el ritmo y la intensidad, la actitud, han sido buenas, en la primera parte nos ha faltado juego, el último pase. Las Palmas ha sido valiente y nosotros hemos estado bien. Hemos tenido posesión, ocasiones, me voy contento», añadió.