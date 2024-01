Así queda la clasificación de la Liga EA Sports tras la victoria del Barcelona contra Las Palmas

El Barcelona cierra la primera vuelta de la Liga EA Sports como tercero en la clasificación después de ganar, por 1-2, en casa de Las Palmas en la jornada 19. El cuadro culé comienza el año con 41 puntos y se queda a siete de Real Madrid y Girona. Por otro lado, tiene un punto más que Athletic y Atlético de Madrid.

El partido en Gran Canaria empezó de la peor manera posible para el Barcelona. A los cinco minutos de juego, Cancelo sufrió un golpe y se tiró al suelo. No podía continuar. Intentó seguir, pero no pudo. Finalmente, en el minuto once se tuvo que retirar, y en su lugar entró Christensen. Un minuto después, Munir, ex barcelonista, adelantó a Las Palmas tras un gran pase de Sandro al corazón del área.

Munir El Haddadi y Sandro Ramírez, jugadores de Las Palmas y ex canteranos de La Masía, se vengaron del Barcelona con un gol fabricado entre ambos para adelantar al conjunto canario contra su ex equipo. Sandro puso un centro perfecto al corazón del área y Munir batió a Iñaki Peña para hacer el 1-0.

Y es que el cuadro canario estaba jugando en el campo con los mismos canteranos del Barcelona que el propio Barça. Mika Mármol, Sandro y Munir contra Iñaki Peña, Balde y Sergio Roberto. Dos de ellos, Sandro y Munir, fueron los encargados de hacer el primer gol de Las Palmas. Ambos entrenadores también eran de La Masía. García Pimienta contra Xavi.

El Barça remontó en Gran Canaria

Las Palmas, de hecho, fue muy superior al cuadro culé en la primera parte. Tras el gol de Munir, los canarios tuvieron varias ocasiones más antes del descanso. Una de ellas se estrelló en el palo. El cuadro dirigido por García Pimienta remató tres veces a portería y los de Xavi cero en toda la primera mitad.

El Barcelona empezó la segunda mitad con mucha más verticalidad y agresividad. En el minuto 56, tras aprovechar un rebote tras un mal despeje de la defensa de Las Palmas, Ferran Torres empató el partido. La pelota le cayó al filo del área y no perdonó. Los de Xavi mejoraron su juego y pusieron las tablas muy pronto.

Ya en el tiempo de descuento, González Fuertes pitó un penalti sobre Gündogan que transformó el propio mediocentro alemán. De esta manera, el Barcelona logra una victoria que le permite seguir enganchado a la Liga, ya que se queda a siete del liderato tras el final de la primera vuelta.

El Athletic se mete en Champions

El resto de la jornada 19 en este jueves 4 de enero tuvo otros dos partidos. El primero de ellos enfrentó a Osasuna y Almería en El Sadar. Los rojillos vencieron, por 1-0, a los andaluces gracias a un gran gol de Budimir en el minuto 27 de encuentro. El cuadro navarro se mantiene en media tabla, en duodécima posición, con 22 puntos. En cambio, el Almería cierra la clasificación con solamente 5 puntos.

El otro encuentro de la jornada se jugó en el Ramón Sánchez Pizjuán y midió a Sevilla y Athletic. El conjunto vasco salió victorioso con un contudente 0-2. Los de Valverde fueron superiores y mucho más eficaces que los andaluces. Vesga, de cabeza, hizo el primero a la media hora de encuentro. El segundo, en el 76, lo anotó Paredes. El Athletic se colocó de manera momentánea en tercera posición con 38 puntos, empatado con el Atlético de Madrid. El Sevilla sigue al borde del descenso, con 16 puntos y a uno del pozo.

Clasificación de la Liga