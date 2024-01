Sandro y Munir se vengaron del Barcelona con un gol hecho en La Masía

Munir El Haddadi y Sandro Ramírez, jugadores de Las Palmas y ex canteranos de La Masía, se vengaron del Barcelona con un gol fabricado entre ambos para adelantar al conjunto canario contra su ex equipo. Sandro puso un centro perfecto al corazón del área y Munir batió a Iñaki Peña para hacer el 1-0.

Las Palmas y Barcelona se medían en la última jornada de la primera vuelta en el primer encuentro del nuevo año para ambos. El Barcelona empezó la jornada como quinto clasificado y necesitaba ganar para no alejarse del liderato de la Liga EA Sports. Pero el partido empezó de la peor manera posible para el cuadro culé. Cancelo se lesionó en el minuto 10 y en su lugar tuvo que entrar Christensen. Un minuto después marcó Las Palmas.

En el minuto 12 de partido, Las Palmas hizo el 1-0 contra el Barcelona. Un gol fabricado en La Masía. Y es que el cuadro canario estaba jugando en el campo con los mismos canteranos del Barcelona que el propio Barça. Mika Mármol, Sandro y Munir contra Iñaki Peña, Balde y Sergio Roberto. Dos de ellos, Sandro y Munir, fueron los encargados de hacer el primer gol de Las Palmas. Ambos entrenadores también eran de La Masía. García Pimienta contra Xavi.

Sandro y Munir se vengaron del Barcelona con un gol fabricado en La Masía a favor de Las Palmas. El primero puso un centro perfecto, la defensa culé no estuvo bien y Munir apareció por dentro para batir a Iñaki Peña. Un gol fabricado por dos canteranos del Barcelona. Munir pidió perdón tímidamente mientras sonreía abiertamente. Acto seguido celebró el gol con gran efusividad y terminó posando ante las cámaras junto a Sandro. Una venganza servida en un plato frío.

García Pimienta, entrenador de La Masía

El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, tiene claro que ante el FC Barcelona, su anterior club, el partido debía ser «perfecto», ya que es un equipo «llamado a ganar la Champions,la Liga, la Copa del Rey y todas las competiciones», y aseguró estar agradecido a los que decidieron que no siguiera en Barcelona, en el filial, por darle la oportunidad de llegar al equipo canario.

«Ha pasado mucho tiempo de eso. No he vuelto a tener contacto con Laporta, pero quiero darle las gracias porque gracias a aquella decisión estoy aquí. Tuve la oportunidad de venir a Las Palmas a los seis meses y es una historia inmejorable para mí. Estoy muy a gusto y me siento muy querido en el sitio ideal», manifestó en rueda de prensa.

García Pimienta, que tenía un año más de contrato como entrenador del Barça Atlètic, fue rescindido por Joan Laporta y su Junta Directiva, que optaron por la llegada de Rafa Márquez al filial. Y esa salida, no buscada por el técnico catalán, con 20 años de experiencia en los banquillos del fútbol base ‘culer’, le permitió coger las riendas de un Primera.

El técnico reconoció que el encuentro será «especial», ya que estuvo en el club blaugrana, entre jugador y técnico, durante 28 temporadas. «La verdad es que no sé cómo me voy a sentir, pero lo estamos preparando exactamente igual que el resto de partidos, con el ‘handicap’ de que quizás tengamos el balón menos de lo que nos gustaría, pero tenemos que ser valientes, ser protagonistas, ya que si nos venimos atrás seguro que no vamos a sacar nada», expresó.