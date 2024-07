Alcaraz – Lajal, en directo: resultado del partido de Wimbledon 2024 hoy

Wimbledon 2024 empieza con un plato fuerte en el primer día y primeras horas de competición. Carlos Alcaraz debuta en el torneo ante Mark Lajal y te contamos en directo todo lo que suceda en el partido de primera ronda del vigente campeón, con todo lujo de detalles y el resultado minuto a minuto y comentarios en vivo del encuentro de uno de los grandes favoritos a la victoria en la presente edición de la cita disputada en el All England Club.

Alcaraz se sabe candidato a la victoria en Wimbledon, competición en la que defiende el título conseguido en 2023, y después de las malas sensaciones en Queen’s, donde cayó eliminado en segunda ronda a manos de Jack Draper, contará con una primera prueba en Wimbledon 2024 bastante asequible, al menos a priori. Mark Lajal es el 276 del ranking ATP y no pudo acceder directo al cuadro final, si no que lo hizo desde la previa. Eso sí, llega más rodado en las pistas del All England Club y si Carlos no está al 100%, puede llegar a poner en apuros al ganador de 2023.

Todos los pronósticos cuentan con una victoria de Alcaraz, quien cumple con la tradición del campeón masculino del año anterior e inaugura la pista central, que estará impoluta en la hierba y a rebosar en las gradas para disfrutar del tenista más espectacular del momento. Se esperan puntos rápidos, característicos de la superficie, y también un dominio de Carlos Alcaraz, quien por ranking no debería pasar demasiados apuros ante el desconocido estonio Mark Lajal.

En caso de superar la primera ronda ante Lajal, a Carlos Alcaraz le vienen duelos en la segunda y tercera ronda en los que, a priori, también será notablemente superior a sus rivales. Del ganador del duelo entre Ofner y Vukic saldría su próximo contrincante en Wimbledon 2024, mientras que Matteo Arnaldi o Frances Tiafoe apuntan a verse las caras con Alcaraz en la tercera ronda del torneo londinense.