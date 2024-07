Alcaraz acelera ante Lajal y debuta con victoria en Wimbledon

Primera prueba superada para Carlos Alcaraz en Wimbledon 2024. El defensor del título aceleró, después de dos primeros sets sin grandes sensaciones, ante el desconocido Mark Lajal y acabó superando la ronda inicial en el All England Club por 7-6, 7-5, 6-2, después de poco más de dos horas y 20 minutos de encuentro. Alcaraz fue de menos a más, en plena adaptación a la hierba londinense, y ya espera al vencedor del Ofner-Vukic en segunda ronda del torneo.

Contar con un jugador procedente de la previa y totalmente desconocido en el circuito como Mark Lajal, nº 269 del ranking ATP, no favoreció a Carlos Alcaraz en los primeros tramos de encuentro, en los que no se encontró del todo cómodo frente a un rival que fue todo desparpajo y confianza en sí mismo. Aun así, Carlitos supo mantener la igualdad sin demasiados alardes y asestar sendos golpes en los momentos clave, el primero en el tie break y el segundo, con 5-5 en el luminoso. Ya en el tercer set, el cansancio hizo mella en Lajal mientras Alcaraz se multiplicaba hasta cerrar la victoria bajo una sonora ovación de la central de Wimbledon, que vuelve a ver ganar al campeón de 2023.

Carlos Alcaraz regresaba a Wimbledon después de la inolvidable experiencia vivida en 2023, cuando se alzó con el título de campeón después de superar en una final histórica a Novak Djokovic. Precisamente por el hecho de ser el último ganador masculino, la tradición marca que debía ser Alcaraz el que abriera el juego en la pista central del All England Club, así que tanto Carlos como su rival, el joven Mark Lajal, siete días menor que el genio de El Palmar, saltarían a pista en el primer turno de la pista principal del complejo.

Día nublado, propicio para ver un tenis destacado pero también alguna que otra trampa en la jornada. No quería caer en una mayúscula Alcaraz, quien trató de controlar a un impetuoso Lajal desde el inicio. El estonio llamaba la atención por el moño alto con rastas de su pelo, pero también por un tenis constante, esforzado y con la ofensiva como plan.

Alcaraz no conseguía ventaja y, de hecho, las dudas con su primer servicio le llevaron incluso a ceder el saque con 2-3. Fue un espejismo, pues Lajal se pondría nervioso y devolvería la ventaja cosechada para que las tablas se impusieran de nuevo en el marcador. Así, el poderío de ambos jugadores imposibilitó la diferencia hasta la llegada del tie break, donde Carlos Alcaraz, un auténtico especialista en estas lides, marcaría la diferencia para llevarse el primer parcial.

Con el 7-6 en el bolsillo, Alcaraz quiso abrir brecha y si bien a priori lo consiguió, acabaría relajándose y dejando que Lajal se metiera de nuevo en el partido. En un tramo gris por parte del español, pasamos de la oportunidad de 2-0 a que el estonio Mark Lajal devolviera las tablas y las mantuviera por un buen rato. Todo ello hasta que, con 5-5, el ranking y la experiencia de Carlitos se impuso de nuevo y colocó un 7-5 que fue ya un golpe demasiado duro para el qualy estonio.

Picking up where he left off…@carlosalcaraz advances to the second round, beating Mark Lajal 7-6(3), 7-5, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/TeyEXfAopw

