David Beckham no se quiso perder el estreno de Carlos Alcaraz en Wimbledon

David Beckham fue el gran protagonista en las gradas del All England Club en el debut de Carlos Alcaraz en Wimbledon. El mítico ex futbolista inglés no quiso perderse el primer partido del tenista español ante Mark Lajal en la primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada, justo antes de celebrarse los Juegos Olímpicos de París. El número 3 del mundo se enfrentó al 269 del mundo en el ránking ATP de nacionalidad estonia y muy poco conocido a nivel mundial.

Después de la alegría que se llevó David Beckham tras la clasificación en la prórroga de Inglaterra ante Eslovaquia en la Eurocopa, el ex futbolista del Real Madrid, Manchester United o Los Ángeles Galaxy presenció en directo desde el palco VIP de la pista central de Wimbledon el partido entre Carlos Alcaraz y el desconocido Mark Lajal. Pero no lo hizo solo, ya que estuvo acompañado por su madre Sandra.

Carlos Alcaraz, tras superar la primera ronda de Wimbledon, el camino de Carlos Alcaraz continúa con un partido de segunda ronda en Londres en el que se medirá al ganador del duelo que mide a Sebastian Ofner y a Aleksandar Vukic, mientras que en tercera ronda, probablemente, le llegará su primer encuentro con un cabeza de serie, siempre y cuando tanto él como Frances Tiafoe logren avanzar hasta dicha ronda.

En cuanto a sus posibles enfrentamientos con los dos ‘cocos’, es decir, Jannik Sinner y Novak Djokovic, no sería hasta las semifinales con el italiano y número 1 del mundo y en la final con el serbio. A pesar de las dudas sobre su estado físico, Djokovic parece preparado para competir en un nivel cercano al 100% tras operarse de la rodilla y su primer rival en Wimbledon será el checo Kopriva, quien le pondrá a prueba en un torneo en el que debe ir de menos a más.

Por su parte, Jannik Sinner es, para muchos, el tenista con más papeletas para conquistar Wimbledon 2024, debido a su potencial en hierba y su rendimiento en una temporada magnífica y muy constante, en la que ya levantó su primer título de Grand Slam en el Open de Australia. Sinner tiene el cuadro más complicado de los favoritos y se medirá a Hanfmann en primera ronda, en una parte alta del cuadro en la que compartirá sitio con Alcaraz.

David Beckham y Wimbledon

David Beckham es ya un habitual en Wimbledon. Cada año que pasa y cada edición que se celebra, el futbolista inglés no se pierde ninguno de los torneos que se llevan a cabo en su país. El tercer Grand Slam de la temporada y el más icónico de la historia de este deporte aglomera a un gran número de celebridades. Y ahí estuvo en el debut de Carlos Sainz ante Lajal para disfrutar de un auténtico partidazo entre un jugador que busca revalidar el título y otro que no tenía nada que perder.

Carlos Alcaraz defiende título en Wimbledon después de ganar por primera vez en el All England Club hace precisamente un año. El tenista español no quiere oir hablar por el momento de los Juegos Olímpicos y sus esfuerzos están puestos en revalidar la corona inglesa.