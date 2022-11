Carlos Alcaraz hereda la gran maldición de Rafa Nadal

La explosión de Carlos Alcaraz se ha vivido desde un prisma diferente en España al que lo hubiera hecho en la inmensa mayoría de países del planeta. La presencia de Rafael Nadal, reciente y todavía activa en la élite del circuito ATP ha hecho, probablemente, que la emoción con la que un país tenga al número uno más joven de la historia no se haya dado con la máxima expresión. Para Alcaraz, Rafa es un espejo en el que mirarse prácticamente en todos los aspectos y si bien ha heredado muchísimo de lo positivo del crack de Manacor, Carlitos también parece haberse llevado consigo la maldición de final de temporada que históricamente ha perseguido a Nadal.

La ausencia obligada, por lesión, de Alcaraz en las ATP Finals, obliga a retrotraernos para ver el bagaje de Rafa Nadal en los finales de temporada. En el palmarés del balear encontramos títulos de todo tipo, incluyendo al menos dos de cada uno de los Grand Slam, 14 de Roland Garros, múltiples triunfos en tierra batida, dos oros olímpicos y 36 Masters 1000. Sin embargo, el tramo final de temporada ha sido habitualmente algo negativo para Rafa, un tiempo donde los contratiempos se han sucedido y donde en ocasiones, como en 2021, se ha visto obligado a parar y no competir hasta el año siguiente.

Como resultado, Nadal nunca ha podido hacerse con el último Masters 1000 de la temporada, el de París-Bercy, el penúltimo, en Shanghai –ganó cuando se celebraba en Madrid en 2005–, ni tampoco con las ATP Finals, donde se ha clasificado por ranking desde 2005, su primer año entre los mejores, pero en las que acumula hasta siete renuncias obligadas por problemas físicos.

Alcaraz tampoco ha encontrado la suerte en los finales de temporada, dentro de su todavía corto periplo en la élite. Ya son dos años consecutivos en los que el tenista de El Palmar se ve obligado a renunciar a participar en importantes eventos debido a contratiempos desafortunados. Todo comenzó en 2021, con apenas 18 años y después de ganar las NextGen ATP Finals, donde comenzó a llamar de verdad a la puerta de la élite. Con Nadal de baja, Carlitos se presentaba en las finales de la Copa Davis como el nuevo líder de España, pero un positivo por coronavirus le apartaba del torneo a última hora, dejándole con la miel en los labios.

La desafortunada lesión de Alcaraz

El ranking de Alcaraz entonces era el 32, por lo que no tenía, ni de cerca, plaza para disputar las ATP Finals. Un 2022 de ensueño no sólo le abriría las puertas de la competición que se celebra en Turín, si no que lo haría en calidad de número uno del mundo. Carlos era uno de los candidatos a ganar el trofeo de maestros, tras sus conquistas en el US Open, Madrid o Miami, pero en cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, en el torneo anterior a las ATP Finals, el español sufriría un desgarro en el oblicuo abdominal, con resultado de seis semanas de baja y, claro, su ausencia en el torneo de las ocho mejores raquetas del año, que deberá esperar un año para ver si el número uno se sacude una maldición que parece haber caído sobre sus hombros igual que lo hizo en los de Rafa Nadal.