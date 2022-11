Holger Vitus Nødskov Rune y Carlos Alcaraz Garfia llegaron al mundo en el año 2003, con sólo seis meses de diferencia. Ambos cuentan con 19 años y una explosión meteórica en el tenis mundial, que no es si no el preludio de lo que está por venir en una rivalidad que ya es historia del tenis, por su precocidad. El triunfo del tenista danés en el Masters 1000 de París-Bercy le ha aupado al Top-10 de la clasificación ATP que, desde hace varias semanas, lidera su compañero de generación. Dos jugadores adolescentes entre los mejores del ranking, algo que no veíamos desde 2007, en plena explosión de los dos últimos miembros del Big4 que ha marcado los últimos 15 años del tenis masculino.

Fue en Junio de 2007 cuando se dio por última vez una situación que se ha convertido en noticia de nuevo dentro del circuito. Entonces, Novak Djokovic y un recién llegado Andy Murray se encontraban en edad adolescente en el Top-10 de la ATP. Ambos, con 20 años recién cumplidos, compartían también lugar de privilegio con un Rafael Nadal que llevaba ya dos años asentado entre los diez mejores y que por entonces acababa de llegar a los 21 años de edad.

En aquel 2007, cuando se dio la primera entrada de Murray en el Top-10, Nadal era número dos del mundo, por detrás del imbatible por entonces Roger Federer, mientras que Novak Djokovic ocupaba la sexta posición del ranking ATP. Años después, los tres irían llegando a un número uno al que Carlos Alcaraz ha accedido con apenas 19 años, manteniendo el puesto hasta que Rune logró, por sorpresa, conquistar el Masters 1000 de París-Bercy y convertirse así en el primer tenista danés en colocarse entre los diez mejores del mundo, justo en el décimo puesto, así como uno de los más jóvenes de la historia.

Alcaraz y Rune lideran el relevo

La comparación con tres de los cuatro tenistas que han marcado la historia reciente del deporte es la mejor demostración de que Carlos Alcaraz y Holger Rune han llegado para quedarse en lo más alto del circuito ATP. Además, no lo harán solos. Entre los tenistas de nuevo cuño son curiosamente los más jóvenes, Alcaraz y Rune, los que han llegado más alto en menos tiempo. Sin embargo, Jannik Sinner (2001) y Lorenzo Musetti (2002) también aprietan con fuerza buscando los triunfos en grandes torneos que ya han logrado los que venían justo por debajo por edad, mientras que Felix Auger-Aliassime, quien pese a ser ya casi un clásico entre los 20 mejores nació en el 2000, es otro que ha dado un paso adelante y apunta a ser candidato a todo en un 2023 que podría ser el del relevo definitivo en el tenis masculino.

Así queda el ranking ATP

1. Carlos Alcaraz (6.820 puntos)

2. Rafael Nadal (5.820 puntos)

3. Stefanos Tsitsipas (5.350 puntos)

4. Casper Ruud (5.020 puntos)

5. Daniil Medvedev (4.065 puntos)

6. Felix Auger-Aliassime (3.995 puntos)

7. Andrey Rublev (3.530 puntos)

8. Novak Djokovic (3.320 puntos)

9. Taylor Fritz (2.955 puntos)

10. Holger Rune (2.911 puntos)