Carlos Alcaraz sufrió un importante contratiempo en los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy. Lo que comenzó como una fuerte molestia y una retirada que a más de uno le extrañó por la velocidad de gestación, acaba con la confirmación de una considerable lesión abdominal que le aparta de lo que queda de temporada 2022. Carlitos sufre un desgarro en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda, una dolencia que requerirá de más de un mes de baja, pero que siendo similar, tiene diferencias notables con la que sufriera Rafa Nadal en Wimbledon.

El doctor Vicente de la Varga, director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva (CAMDE), explica en un extenso vídeo, compartido con OKDIARIO, las particularidades de la lesión sufrida por Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París-Bercy y las diferencias con la que apartó a Nadal del tercer Grand Slam de la temporada.

Para Alcaraz esta es su primera lesión de entidad, sobre todo desde que es uno de los mejores tenistas del planeta, actual número uno del ranking ATP. Se produjo en el segundo set del encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, ante un Holger Rune que días después se condecoraría como campeón del torneo, y sucedió después de ejecutar un servicio, algo que como explica el doctor De la Varga, es el motivo principal de las lesiones abdominales en el tenis profesional.

El médico del CAMDE explica lo que es un desgarro en el músculo oblicuo abdominal izquierdo, sufrido en el lateral del abdomen. La pared abdominal está formada en el central por los rectos abdominales, los denominados de la ‘tableta de chocolate’, y en lateral por los oblicuos, el externo y el interno. El interno es más profundo y tiene un mayor componente muscular, con menos tendón, donde se ha producido el desgarro de Carlos Alcaraz. El músculo se origina en el borde de la cresta iliaca y tracciona del borde de las últimas costillas para flexionar y rotar el tronco. Este fue el motivo por el que Alcaraz sufrió inicialmente una rotura intercostal, aunque la rotura fuera de un músculo de la pared abdominal.

Las lesiones abdominales están golpeando duramente al tenis español. Primero fue Rafa Nadal, con un doble episodio que sucedió en Wimbledon y se repetiría, aunque el balear no lo anunciaría hasta pasado un tiempo, en el US Open, y ahora Alcaraz. «Aunque es una lesión parecida a la que retiró a Nadal de las semifinales de Wimbledon, no es la misma. Rafa tuvo una rotura del recto abdominal derecho, mientras que Alcaraz lo ha tenido del oblicuo interno izquierdo», comenta Vicente de la Varga. «Este tipo de lesiones se producen siempre en el lado conrario al brazo de golpeo y al ejecutar el servicio. Ahí, el abdominal se estira al máximo para contraerse súbitamente, ahí se puede romper», añade el doctor.

Recuperación y vuelta de Alcaraz

La rotura sufrida por Nadal, en el recto abdominal, es más frecuente que la de Alcaraz, un desgarro en el oblicuo, pero el pronóstico, según el especialista, es más favorable en este último, ya que es un músculo con muchas más fibras musculares y menos fibras tendinosas, al contrario que el recto abdominal, que tiene menos masa muscular y fibras más cortas. El plazo de recuperación de Alcaraz, siendo prudentes, será de seis semanas, pero le permitirá afrontar con garantías la pretemporada de cara al inicio de un 2023 que se espera con los mismos éxitos que en este 2022 de ensueño para la joya de El Palmar.