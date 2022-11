El negocio más inesperado de Rafa Nadal y Mery Perelló

Rafael Nadal es uno de los deportistas que más dinero ha ganado en su carrera deportiva, de cuantos se encuentran en activo. El tenista español tiene una trayectoria histórica que le ha reportado enormes beneficios tanto deportivos como también económicos, pero fuera de la pista el manacorí es un filón para las marcas y está aprovechando para ampliar sus emolumentos. Su última colaboración está relacionada con los perfumes, ya que ha llegado a un acuerdo para crear tres fragancias exclusivas junto a su mujer, Mery Perelló, para la casa francesa Henry Jacques.

En pleno París, ciudad fetiche para Rafa Nadal gracias a sus 14 triunfos en Roland Garros, concretamente en la boutique de alta perfumería –y reciente inauguración– de Henry Jacques, Nadal compareció aprovechando su participación en el Masters 1000 de París-Bercy y presentó sus fragancias. Rafa se pronuncia en relación a su esposa, Mery Perelló, con la que ha elaborado los nuevos perfumes de la reputada marca gala. «Soy una persona muy pública en mi trabajo, pero en mi vida privada una de las cosas más importantes es que María y yo hemos podido tener una vida muy normal. Lo considero uno de mis mayores éxitos», indica el tenista español.

Después del nacimiento de su primer hijo, Nadal y Perelló están juntos en el proyecto de colaboración con la marca Henry Jacques. «Acabamos de embarcarnos en nuestra siguiente fase, así que pensamos: ¿por qué no hacer algo juntos?», cuenta Rafael, en referencia a este conjunto de fragancias concebidas como aguas de colonia a medida, en colaboración con la casa francesa Henry Jacques y que ya disponibles para su compra. La colección se titula ‘In All Intimacy’, es la primera experiencia de la pareja en la creación de perfumes, aunque Nadal en solitario ha sido imagen de marcas como Tommy Hilfiger o Lanvin.

Anne-Lise Cremona es la hija del fundador de la casa Henry Jacques, Henry Cremona. Su tío, además, es Richard Mille, relojero y dueño de la conocidísima marca, del mismo nombre, cuyos relojes luce Nadal desde el año 2008. «Fue una de esas bellas sorpresas que te da la vida. Richard le habló de Henry Jacques y de los perfumes, y Rafa dijo: ‘Me encantaría saber más’», recuerda Cremona. Rafael completa la información, dejando claro que el ok a la colaboración fue cosa de dos. «Sucedió de manera muy natural. A Mery y a mí nos pareció tan atractivo e interesante el proceso que nos dijimos: ¿por qué no dar un paso más?».

Nadal es un tenista con sus manías dentro de la pista, pero fuera de ellas también tiene preferencias muy marcadas y el perfume es una de ellas. “He hecho deporte prácticamente cada día de mi vida, y después de ducharme necesito perfume para recuperarme, para sentirme limpio y fresco. Si me ducho y no lo tengo conmigo, siento que me falta algo”, explica el protagonista sobre una faceta más desconocida sobre él.

Tres fragancias personales

La inspiración de las fragancias que aportan Rafa Nadal y Mery Perelló en su colaboración en Henry Jacques está, como se podía prever, en Mallorca. «Quería algo fresco, limpio, con un toque mediterráneo», cuenta el tenista. Uno de los perfumes, tal y como cuenta la marca, está pensado para hacer deporte y concretamente tenis e incluye notas brillantes y enérgicas de cilantro y limón, así como de artemisia, madera de cedro y cuero. La otra propuesta resulta más sutil, con ingredientes fundamentalmente florales y un ligero toque de cítricos y fresia.

Mery Perelló, por su parte, aporta los toques de otra fragancia que es suave, y elegante, con notas de violeta y azahar acentuadas con bergamota, jazmín, sándalo y almizcle blanco. «Estuvimos en casa probando cosas, hablando del tema, pero no quise pronunciarme porque al final una fragancia es algo muy personal», cuenta Rafa sobre la decisión de su mujer.