Mery Perelló y Rafa Nadal, padres de su primer hijo

A escasos días de comenzar el verano y después de semanas de rumores, se confirmó que Rafa Nadal y Mery Perelló iban a ser padres de su primer hijo en común. El gran día ha llegado y este sábado, 8 de octubre, la pareja del tenista ha dado a luz en Palmaplanas. Después de un embarazo lleno de complicaciones, la pareja ha puesto el broche de oro a su historia de amor con el nacimiento del pequeño Rafa.

Mery fue fotografiada a bordo del barco Great White, donde pudo disfrutar de unos agradables y relajantes días en alta mar en compañía de Rafa Nadal y su entorno más cercano. En las instantáneas publicadas en un reportaje por la revista ¡Hola!, se pudo ver como Mery lucía una incipiente barriguita por lo que se confirmó que se encontraba en estado de buena esperanza.

Tras salir a la luz esta buena nueva, Rafa Nadal se pronunció en una rueda de prensa. Pese a que el matrimonio es muy celoso de su intimidad, no pudo ocultar la alegría de poder formar una familia con su gran amor. “Si toda va bien, voy a ser padre”, dijo el mallorquín a los medios de comunicación.

Después de alzarse como ganador del torneo Roland Garros, Nadal compadeció frente a la prensa para anunciar su decisión de volver a Wimbledon. Ocasión en la que fue preguntado por esta nueva etapa personal de su vida, ya que iba a convertirse en padre primerizo junto a Mery. Sin embargo, pocos fueron los detalles que reveló en aquella esperada intervención. “Ya soy muy abierto en la profesional, por mi tranquilidad y la de las personas que conviven conmigo, nos gusta tener un perfil bajo en lo personal”, dijo. “La forma en la que cambia la vida no lo sé, porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto supongo un cambio en mi vida profesional”, añadió.

En la recta final de su embarazo, Mery Perelló fue ingresada en el hospital Quirónsalud a sus 31 semanas de embarazo. Tal y como indicó El Diario de Mallorca, sus familiares la acompañaron desde el primer día de ingreso y estuvo arropada por su entorno más cercano. Afortunadamente, todo quedó en un susto y así lo confirmó Toni Nadal. «Están esperando con ilusión. Ella tuvo que guardar reposo pero nada especial», dijo para tranquilizar a todos sobre el estado de la mallorquina de origen.

Quien también hizo saltar todas las alarmas fue Rafa Nadal que, tras la disputa de LaverCup, reconoció no estar pasando por un buen momento. Y es que, para él, lo más importante en esos momentos era su paternidad, por encima de su carrera profesional en el tenis. Dos carreras muy diferentes que su ex entrenador tiene claro que combinará a la perfección: «Lo hará con total normalidad, no es un tipo especial, lo hacen todos los futbolistas y mucha gente. Al principio cuando tenga que ir a Australia será duro desprenderse de su hijo y su mujer, pero al final es el precio que tienes que pagar». Ahora, una de las parejas más aclamadas del panorama nacional, han sido padres por primera vez y disfrutarán al máximo de esta experiencia que deseaban con todas sus fuerzas. ¡Enhorabuena, papás!