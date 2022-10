Rafa Nadal tiene muy marcada su prioridad de ahora en adelante. No quiere dejar el tenis todavía pero el inminente nacimiento de su hijo le obligará a desdoblar sus esfuerzos y tiempo. Si todo va como debe, será este mes de octubre cuando su mujer, Mery Perelló, dé a luz al primer hijo del matrimonio, que ya se ha confirmado que será un niño. En esta dulce espera, ha sido el tío del manacorí quien ha dado la última hora del embarazo dado el hermetismo existente en los futuros papás.

Todas las alarmas saltaron cuando Mery tenía que acudir al hospital de urgencia justo cuando se encontraba en la semana 31 de gestación. Afortunadamente, todo quedó en un susto y así lo confirma Toni Nadal, durante su asistencia a un evento reciente: «Están esperando con ilusión. Ella tuvo que guardar reposo pero nada especial», ha dicho para tranquilizar a todos sobre el estado de la mallorquina de origen.

Quien también preocupó mucho a todos fue Rafa Nadal, cuando tras la disputa de LaverCup reconoció no estar pasando por un buen momento: «No estoy bien». Para colmo, perdió a las primeras de cambio en el US Open de Estados Unidos. Toni Nadal sostiene que «él está bien, animado, esperando, ya sabe que falta poco, esperando con ilusión y que todo vaya bien». Y augura que «no será tan buen padre como buen deportista. Es uno de los mejores deportistas del mundo, entonces, no creo que llegue a ser uno de los mejores del mundo como padre».

Después de la eliminación de su eliminación en EE.UU, el marido de Mery Perelló reconoció que en este momento «había cosas mucho más importantes que el tenis», refiriéndose claramente a su inminente paternidad. Su exentrenador tiene muy claro que no tendrá problemas para compaginar su carrera con su labor como padre: «Lo hará con total normalidad, no es un tipo especial, lo hacen todos los futbolistas y mucha gente. Al principio cuando tenga que ir a Australia será duro desprenderse de su hijo y su mujer, pero al final es el precio que tienes que pagar», dice Toni.

En los últimos meses se había hablado de la posibilidad de que Rafa se retirase de las pistas a consecuencia de las lesiones y para poder así dedicarse plenamente a su familia. Sin embargo, alguien que lo conoce bien como su tío creo que ese pensamiento no pasa por su cabeza: «No, yo creo que no se lo plantea, mientras el cuerpo le responda y mantenga la competitividad y tenga opciones de triunfo. Otra cosa es que vea que los problemas acucian o que está lejos de alcanzar triunfos, entonces creo que tomaría el camino de la retirada», cuenta.

Por el momento, Rafa Nadal sigue manteniendo su perfil bajo a las puertas de la paternidad, algo de lo que ya avisó cuando se supo la noticia de que esperaba un hijo: «Ya soy muy abierto en la profesional, por mi tranquilidad y la de las personas que conviven conmigo, nos gusta tener un perfil bajo en lo personal. La forma en la que cambia la vida no lo sé, porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto supongo un cambio en mi vida profesional».