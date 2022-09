Recta de meta para Rafa Nadal y Mery Perelló. Ambos ya han iniciado la cuenta atrás para ver por fin la carita al bebé que están esperando. Un retoño que se espera venga al mundo este mes de octubre, que está a la vuelta de la esquina. Ellos siguen tratando este tema con la mayor de la discreción, bajo el paraguas del hermetismo sobre el que tan cómodos se sienten cuando se trata de hablar de aspectos relacionados con su vida privada.

Después de varios años de rumores acerca de un posible embarazo, era el pasado mes de junio cuando unas fotos del matrimonio a bordo de un barco confirmaron lo que era un secreto a voces, el embarazo de Mery. Desde entonces se empezó a especular con el sexo que tendría su hijo y finalmente se ha podido concluir que se trata de un niño, tal y como asegura la revista Hola! Esto confirmaría la información que salió a la luz hace algunas semanas en la que medios mallorquines aseguraban que Nadal había deslizado que esperaba un varón.

Rafa Nadal está atravesando un momento muy dulce de su vida. A las puertas de ser padre, el 2022 le ha traído varios momentos muy positivos. En lo deportivo, logró conquistar su decimocuarto Roland Garros, convirtiéndose en el rey absoluto de París ya que nadie ha ganado más veces en la Philippe Chatrier que él. Una victoria épica dado los problemas que lastraba en su pie.

Tan solo dos semanas después se daba luz verde a un embarazo del que se llevaba hablando años. Rafa no había escondido su ilusión por crear su propia familia y ahora le va a llegar el momento a sus 36 años. La gestación se ha desarrollado con normalidad, si bien el ingreso de Mery Perelló en el hospital, durante el séptimo mes, hizo saltar todas las alarmas, no hubo nada que lamentar. El manacorí estuvo timorato para hablar de lo sucedido, asegurando que estaba procurando mantener “la máxima ilusión posible” y que trataba de estar “centrado”. Sin embargo, confesó que «las cosas no son fáciles».

Nada más saltar la noticia, la prensa quiso buscar la primera reacción del mejor tenista español de la historia, pero se encontró con su timidez habitual a la hora de tratar estos temas: «Ya soy muy abierto en la profesional, por mi tranquilidad y la de las personas que conviven conmigo, nos gusta tener un perfil bajo en lo personal. La forma en la que cambia la vida no lo sé, porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto supongo un cambio en mi vida profesional», argumentó.

Y es que por la cabeza de Rafa Nadal no pasa la retirada, al menos de momento, pues se encuentra en un gran momento deportivo. No obstante, pronto deberá repartir su tiempo para hacerse cargo de este niño que con tanta ilusión esperan y que les modificará muchas cosas de su vida actual.