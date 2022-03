Carlos Alcaraz selló el billete a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer a Roberto Bautista con un contundente 6-2 y 6-0 en poco más de una hora de partido. Exhibición del murciano en el torneo de californiano antes de medirse al ganador del duelo entre Daniil Medvedev, el número uno, y el francés Gael Monfils.

Carlos Alcaraz y Roberto Bautista se citaban en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, un duelo fratricida español con el que arrancaba la jornada en el estadio 3 del torneo californiano. Días después de compartir concentración con España en la Copa Davis, el murciano y el castellonense, números 19 y 15 de la ATP, respectivamente, se veían las caras por primera vez en un partido oficial.

Tras un inicio parejo, el pupilo de Juan Carlos Ferrero subió a la red para dar con la primera opción de rotura del encuentro y lograba poner el 1-0 tras un fallo de Bautista. El de Castellón buscó el contrabreak a continuación, pero lo evitó Alcaraz con un gran revés paralelo ganador y después con una dejada confirmaba la ventaja en el marcador.

A sus 18 años, el murciano empezó a hacer una exhibición de sus golpes sobre la pista californiana, con dejadas, bote pronto y una gran derecha en carrera para sobrepasar a Bautista en la red. Y por si se había dejado algo, sacó de su arsenal un ace para cerrar el parcial con un contundente 6-2 en apenas 32 minutos de partido.

