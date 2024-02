Una alcantarilla obliga a suspender el test matinal con Leclerc al frente y Alonso quinto

Una alcantarilla obligó a cancelar la sesión matinal del test de Bahrein. Hamilton pasó por encima, la levantó y le golpeó a Leclerc a posteriori provocando daños considerables en el suelo del Ferrari, como ya le pasó a Sainz en Las Vegas, lo que obligó a sacar la bandera roja. Tras más de media hora intentando arreglar los daños, finalmente, la FIA dio por suspendida la sesión de la mañana con Charles Leclerc al frente (1:31.750) y Fernando Alonso en quinta posición, a más de un segundo del monegasco.

Esta cancelación ha provocado un cambio de hora en la sesión vespertina que contará con una hora más, lo que le restaba a la jornada matinal. Por tanto, la sesión arrancará a las 12 horas en España y terminará a las 17 horas como estaba previsto. Es decir, se adelanta una hora el inicio de la sesión. La gran incógnita es si Fernando Alonso volverá a subirse al AMR24 ya que estaba previsto que sólo rodara por la mañana.

🚨 Session will not be resumed 🚨

Due to track repairs, the AM session ends after three hours

We take an early lunch break now, and the PM session will begin one hour earlier at 1400 local time#F1Testing #F1 pic.twitter.com/OoiO1RUeGF

— Formula 1 (@F1) February 22, 2024