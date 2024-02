Carlos Sainz da el primer golpe en Ferrari y chapuza de Aston Martin

Carlos Sainz dio un puñetazo encima de la mesa con su primera actuación en los test de pretemporada, marcando el tercer mejor tiempo de la sesión y también de la general en Bahréin. El piloto madrileño se quedó a más de un segundo del líder, que de nuevo fue Max Verstappen (1:31.344), pero su marca fue suficiente para arrasar con Charles Leclerc y alzar la voz en el garaje de Ferrari. Lando Norris finalizó segundo y prolongó su gran recta final del pasado Mundial.

La primera sesión de test de Fórmula 1 al completo sirvió para sacar algunas conclusiones. El liderazgo de Verstappen y su superioridad sobre el resto de pilotos sigue siendo incontestable. Su tiempo lo demuestra, pues está un segundo y una décima por encima del primero de los mortales, Norris. Pero también fue útil para comprobar que Sainz no entiende de futuro y que va a ir a por todas en 2024, al igual que Fernando Alonso, que junto a Lance Stroll confirmó que el AMR24 es consistente, mucho más que el Mercedes de George Russell, por poner un ejemplo.

El canadiense dio el callo en el inicio y, aunque acabó la sesión en sexto lugar y superó a Alonso (7º) gracias a la mejora del estado del asfalto, volvió a dar esos síntomas por los que tanto se duda. Cuatro décimas separaron a los dos pilotos de Aston Martin, que dejaron al coche entre los seis mejores y anticiparon un positivo inicio de temporada. La gran pega de Stroll fue un bloqueo de ruedas a 23 minutos del final cuando estaba comprobando la parafina verde que levantó alguna sospecha con un fallo de motor que no existió.

Justo antes, Verstappen había pulverizado todos los tiempos y rebajado las mejores marcas del primer y segundo día de los test del año pasado. Los problemas seguían para Stroll. La sobredosis de parafina no le sirvió para nada porque su retrovisor izquierdo salió disparado por los aires e impidió que el aire circulase por el vehículo como es debido. Para colmo, Pierre Gasly le adelantó a menos de 10 minutos del final.

