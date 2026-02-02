Alberto González sueña con ganar al Barça: «Tenemos la oportunidad de hacer algo todavía más grande»

El milagro de Albacete es una historia de pobres contra ricos que este martes vivirá un nuevo capítulo en el estadio Carlos Belmonte. Uno de los principales artífices de la eliminación copera del Real Madrid es Alberto González (Tolox, Málaga, 1979), quien ahora se dispone a repetir la hazaña con el Barcelona en el partido de este martes en los cuartos de final de la Copa del Rey (21:00 horas).

Alberto, que a inicios de la temporada 2023-24 hizo una arriesgada apuesta que con el paso de los meses resultó ganadora. El malagueño se quedó a las puertas del play off de ascenso a Segunda División en su último año en el Linares y prefirió esperar a que apareciera la oportunidad de un banquillo de la categoría de plata, rechazando múltiples ofertas de Primera Federación.

El Albacete llamó a su puerta y no sólo no dijo que no, sino que salvó a un equipo manchego en descenso con una impresionante racha de victorias desde su llegada. Un año y medio después asume con ilusión el bonito –e inédito– reto de cargarse a Real Madrid y Barça de una tacada en la Copa.

En su entrevista con este periódico, González repasa la celebración tras eliminar a los blancos y cómo ha preparado el duelo de este martes sin descuidar la principal meta de su equipo, que no es otra que continuar afianzándose en Segunda y mirar hacia arriba.

PREGUNTA: Cómo os ha sentado la Copa. Recibíais al Real Madrid siendo decimoséptimos y sólo un punto del descenso y ahora tras ganar al Cádiz, al Valladolid y al Zaragoza de manera consecutiva estáis duodécimos, con ocho puntos sobre el farolillo rojo y a cinco del play off.

RESPUESTA: Bien, sí, la verdad que ha dado un puntito más de confianza. Yo creo que ya estábamos haciendo muchas cosas bien, pero nos hacía falta ese puntito de confianza que nos lo ha dado, por un lado, la Copa y, por otro lado, la seguridad defensiva que hemos ido cogiendo. Estábamos teniendo muchos problemas a nivel defensivo y hemos conseguido dejar cuatro porterías a cero en los últimos cuatro partidos de Liga.

P: Echando un ojo a su trayectoria, su estilo se define precisamente por el sistema defensivo y quizá era lo que más os estaba costando este año. Eráis uno de los equipos más goleados de Segunda.

R: Y somos el equipo con más porterías a cero entre Primera y Segunda, que es un poco contradictorio. Seguimos siendo uno de los equipos más goleados y, sin embargo, somos el que más portería cero hemos dejado.

P: Esa extrañeza la podéis poner en práctica contra el Barcelona, que también es un equipo súper raro en ese sentido, capaz de remontar casi siempre y que encaja mucho.

R: Es cierto sí. Es un equipo al que la adversidad no le puede. Ha tenido muchos partidos como muy en contra y ha tenido esa consistencia, esa constancia pese a la adversidad. A mí me ha llamado mucho la atención este año y el pasado desde que está Hansi Flick. Una cosa que me sorprende es cómo se ha mantenido a pico y pala independientemente de que las cosas no saliesen. Se mantienen muy dentro del partido hasta el último minuto, generando muchísimas situaciones de gol.

P: ¿Le parece Flick uno de los mejores entrenadores de Primera, si no el mejor, o alguien en quien se podría fijar?

R: La verdad es que me ha llamado bastante la atención. Me ha gustado mucho el cambio que ha conseguido darle al Barcelona. No es fácil porque no ha habido tanto cambio a nivel de jugadores como el cambio que ha generado en la dinámica del equipo. A veces el cambio de entrenador va unido a que ha firmado cuatro jugadores muy importantes, que le dan ese cambio y que justifican el cambio del equipo.

No, no, ahí el cambio ha sido prácticamente de mentalidad que se ha dado desde su llegada. Por otro lado, el ritmo de juego ha sido brutal y eso le ha hecho que con jugadores a priori con menos nombre, porque venían de cantera, porque todavía no habían aparecido tan claramente en el fútbol profesional, conseguir un nivel impresionante. O jugadores como Raphinha que no estaba funcionando, Frenkie de Jong estaba empezando a generar dudas… El central, Eric García, también parecía que no iba a dar el nivel Barça y al final.

P: Quizá con otro entrenador se habría perdido esta hornada de canteranos.

R: Bueno, Xavi (Hernández) también fue sacando algunos. A Fermín (López) la oportunidad se la dio Xavi (Alberto fue su entrenador durante su cesión en el Linares). Cubarsí… Xavi sí tuvo esos primeros pasos y con Flick han multiplicado su valor.

P: Su caso fue parecido. Llegó a Albacete en una situación muy delicada para el club manchego y logró la salvación.

R: El equipo tenía mala pinta en ese momento. Después de llegar justo ya estaba metido en descenso, creo que por cuatro puntos. La cosa se puso muy difícil.

P: Me refería más a la cuestión mental y de confianza.

R: Había un buen equipo, de hecho el año anterior habían jugado play off. Cuando yo firmo aquí, aun estando el equipo en situación de descenso, fue un poco también porque veía que había plantilla y que creía que podía tener soluciones para sacarlo de ahí, si no para mí era una oportunidad envenenada realmente.

Era la oportunidad de entrenar por primera vez en mi carrera en el fútbol profesional, por primera vez en mi carrera y si la perdía me iba a quitar muchas posibilidades de poder entrar de lleno donde yo quería, que era en esta categoría. Cuando lo cogí fue porque entendía que había capacidad. Está claro.

Lo único que el equipo estaba en una dinámica muy negativa, muy pesimista, iba en caída libre en cierto modo a nivel de resultados por lo menos, yo internamente tampoco terminaba de saberlo, pero veía que el equipo tenía muchos mimbres para poder hacer cosas. De hecho, en cuanto conseguimos ajustar unos detalles pequeñitos, el equipo rápidamente empezó a funcionar.

P: En el verano de 2023 escogió al Betis Deportivo, llegando a rechazar ofertas de Primera Federación esperando quizá esa oportunidad en Segunda, ¿no?

R: Habíamos hecho tres temporadas muy buenas en el Linares. Tenía muchas posibilidades, pero me hacía ilusión el tema del Betis. Yo ya había estado antes en la cantera, era un filial, pero era un momento importante para el Betis porque eran instalaciones nuevas, la ciudad deportiva nueva, se había invertido en cantera durante varios años y ya empezaban a llegar las camadas de chicos muy interesantes a ese filial…

Bueno, me ilusionaba el hecho de poder entrenar a un filial. Nunca lo había hecho. Sabía que era un paso atrás a nivel de categoría, pero podía ser un paso adelante por el nivel de los jugadores con los que iba a trabajar, de la estructura del club, de la dimensión de un Betis no tenía nada que ver con los equipos en los que yo había estado.

Lo prioricé antes que irme a otros equipos de Primera Federación, que ahí sí que tuve un montón de propuestas. El Betis ya también me había querido los años anteriores para el filial y dije ‘pues esta vez voy a dar este paso porque creo que es el momento idóneo para entrar en la estructura del Betis’. ¿Qué pasa? Que cuando luego me sale ya la opción de entrar en fútbol profesional, que esa sí que no lo había tenido en verano, ahí sí que la cogí.

De hecho, había hecho algunas entrevistas antes con algún equipo de Segunda, pero no había terminado de cuajar. Entras en la terna con otros dos o tres o cuatro compañeros y al final no había terminado de tener la oportunidad y decidí irme al Betis. Y fíjate, lo que parecía que era un paso atrás a nivel de categoría, pues resulta que fue dar dos adelante.

P: Y dos años después mirando para arriba en la categoría de plata.

R: Creo que es circunstancial. Igual que lo era hace dos semanas, ahora la clasificación también es circunstancial. En lo que más me fijo es en las sensaciones que me transmite el equipo, la solidez que vamos cogiendo, la fluidez que va cogiendo en el juego el equipo a la hora de aplicar los conceptos, de aplicar las ideas…

Me fijo más en otros detalles que en el hecho de si estamos mejor clasificados o no, porque creo que de todas formas hasta las últimas 10 o 12 jornadas no empezará de verdad a definirse algo. La igualdad es máxima en esta categoría y el Málaga, que parecía que estaba para el descenso cuando cambió de entrenador hace ocho semanas, pues ahora está pensando en el ascenso directo. Es una locura.

P: Además de la ilusión copera, ¿cuál es el objetivo del Albacete esta temporada?

R: Nosotros nos planteamos que siempre hay que dar lo mejor posible, teniendo los pies en el suelo y siendo conscientes de que nuestro presupuesto es de los más bajos. Nosotros nos ilusionamos con jugar el play off, trabajamos para intentarlo, pero hay presupuestos que nos duplican, triplican y que estamos compitiendo contra equipos con los que cuando vas a tocar a un jugador dice ‘si tú me ofreces tanto y el otro me está ofreciendo el doble que tú, cómo voy a ir contigo’.

Los presupuestos marcan el tipo de plantilla que puedes hacer y marcan los objetivos que te puedas plantear. Lo demás es engañarte. Podemos decir que nuestro objetivo es superar el décimo puesto del año pasado, pero si somos el presupuesto más bajo, ¿por qué tiene que ser la obligación estar por encima del puesto 10? Confiamos que todo no es presupuesto, todo no es dinero y en poder quedar lo mejor clasificados. Pero no podemos ponernos la obligación de jugar un play off cuando no tenemos el presupuesto para ello.

P: ¿Le quedó la sensación de que apenas tuvisteis tiempo de celebrar la hazaña contra el Madrid por el partido del fin de semana?

R: Pero lo celebramos a tope, pero en fútbol no puedes celebrar más de un día. Va siempre muy rápido, para lo bueno y para lo malo. Si pierdes, pues resarcirte en pocos días. El fútbol es así y hay que disfrutar los momentos porque es necesario disfrutarlos, si no estaría siempre sufriendo y hay quien no sabe disfrutarlo y sufre de más, pero nosotros internamente, a nivel personal, familiar y de los amigos lo hicimos.

Ver la calle como estaba… Yo al día siguiente salí y ve un montón de gente ilusionada, agradecida. Los niños al colegio con la bufanda, las camisetas del equipo, mensajes de agradecimiento de mucha gente de la ciudad por haber podido vivir una noche mágica como la que vivieron. Lo disfrutamos mucho.

P: ¿Se siente querido allí? Ya no sólo por la gente, que también, sino por la prensa. ¿O te dan mucha caña?

R: La verdad es que no sigo mucho la prensa. Vivo más en mi mundo. Sin seguirla, evidentemente te llegan muchas cosas y además convivo con la prensa continuamente porque estamos interactuando en cada rueda de prensa, cada día antes de entrar, al salir… Yo me siento muy respetado y el trato es fantástico.

Otra cosa es que luego yo respeto también que cada uno tenga la libertad de poder criticar algo que no le guste, eso entra dentro de la profesión y del trabajo que tienen que hacer. No me voy a molestar porque me critiquen o porque un día digan que el equipo ha jugado muy mal. Mientras que nos respetemos de persona a persona, cada uno es libre de opinar como crea conveniente. Ahí no me voy a meter.

P: A mí me parece un logro suficientemente importante como para cuando acabe la temporada celebrarlo o recordarlo de alguna manera. Y además tuvieron la suerte de poder seguir haciendo historia eliminando al Barça.

R: Si ya es épico ganar por primera vez en la historia al Real Madrid. Yo también lo creo así. Es un hecho suficientemente grande. Creo que esta temporada se va a recordar como aquella temporada en la que el Albacete eliminó al Real Madrid. El sentimiento de orgullo como ciudad, haber hecho algo grande… Esto va a quedar durante muchísimos años para el recuerdo.

Pero es que encima el fútbol y la vida ha puesto en nuestras manos o pies en este caso la oportunidad de hacer algo aún más grande e histórico. Entonces, bueno, vamos a disfrutarlo a tope, pero con la conciencia de que podemos hacer algo que quede grabado para sí. Ya lo que hemos hecho queda grabado. Lo que tenemos por delante puede ser aún mucho más grande.

P: La noche de antes al partido del Real Madrid dijo que no tenía ningún discurso pensado y al final el que le diste a los jugadores se cumplió. ¿Cómo lo va a enfocar esta vez?

R: He mirado algo y creo que el Albacete sí consiguió ganar al Barcelona en el Camp Nou, pero en el Belmonte no. Tenemos la posibilidad de hacer algo por primera vez, que es ganarle al Barcelona en nuestro campo, en nuestro estadio, ante nuestra gente, en nuestra ciudad, que sería algo bonito. No he dedicado tiempo todavía a pensar en qué les voy a decir ese día.

P: Sé que no lo querrá desvelar, ¿pero repetirá la apuesta de combinar suplentes y titulares o planeas poner toda la carne en el asador ya en cuartos?

R: Es que siempre lo hacemos. Llevamos toda la temporada haciéndolo así, dando la oportunidad a todos los que están preparados. Jugaremos con las distintas posibilidades que tenemos. Y lo que está claro es que todo el que esté bien haré todo lo posible porque pueda estar.

P: No me quiero olvidar de que fuisteis los causantes de la mayor pitada que se recuerda en el Bernabéu en los últimos tiempos. ¿Se habló de eso en el vestuario cuando pasó?

R: La verdad es que no. Nosotros vivimos nuestro partido y en ese momento estaríamos pensando en nuestro siguiente partido, en ganarlo, en trabajarlo bien y ya está. No era consciente de que había habido una gran pitada. En la rueda de prensa posterior al partido o en la previa a la del Cádiz que algo también algo coleaba todavía el tema del pase contra el Madrid yo comentaba que el Madrid en momentos que parecía que se acababa el mundo ha ganado la Champions.

P: Incluso les puede servir como alivio haberse ‘quitado’ la Copa.

R: Por ahí sí. Por la cantidad de competiciones que tienen y la cantidad de bajas que tienen sí. Pero son equipos y jugadores que están preparados para jugar muchísimos partidos y tienen nivel para hacerlo de sobra. Nosotros conseguimos superarlo porque a un partido el fútbol tiene estas cosas. El rival está un poco despistado con cambios de entrenador, con distintas cosas que le van pasando y eso hace que bueno que puedas meterle mano.

Es como ahora contra el Barcelona, ¿que tenemos un 1% de posibilidades de ganarle? Vamos a agarrarnos a ese 1% a tope y a intentar que el día y la hora de que eso pase, que sea en ese momento, aunque tengamos muy pocas opciones, pero tenemos que agarrarnos a agarrarnos las que tengamos y luchar por ellas a tope.

P: Podéis generar otra pitada, pero esta vez en el Camp Nou (el sábado recibe el Barça al Mallorca).

R: Bueno, no hace falta que sea pitada, que sea porque nos den méritos a nosotros más que porque se lo quiten a ellos. Es otra de las cosas que gusta poco, siempre se ve más lo mal que lo hizo el otro y no lo bien que lo hiciste tú. Los focos van todos al grande, claro.

P: Aunque vuelva a ser, por así decirlo, el equipo a batir en España, a mí la sensación que me queda viendo sus partidos es que a este Barça se le puede meter mano.

R: Hombre, yo soy realista y consciente de que es extremadamente difícil pillar despistado a este Barcelona, por muchas cosas, muchos motivos, por la cantidad de jugadores que hay dando muy buen nivel, que se conectan muy bien y por el ritmo con el que va, por la capacidad que tiene… Pero aparte por el nivel de mentalización que tiene en todos los partidos. Es verdad que hay días que el rival hace muchas cosas bien y le complica. No se han dado tantas veces, pero alguna vez se ha dado y algunos ejemplos tenemos de partidos que nos pueden servir de referencia para meterle mano: Guadalajara, Santander…

P: ¿Si pudiera elegir a un jugador del Barça a quién ficharía para su Albacete?

R: Fermín, claramente.

P: Fermín no vale.

R: Raphinha (es baja para Albacete) me ha sorprendido muchísimo también. La evolución que ha tenido en estos dos últimos años, el nivel que ha dado me ha parecido increíble.

P: Una más comprometida, ¿si tiene que escoger un héroe del Belmonte como fue Jefté el día del Madrid, por quién apostaría contra el Barça?

R: Me da igual. Me alegraré mucho por el que tenga ese día de gloria. Ojalá que haya uno que nos lo dé, pero estoy convencido al 100% de que si queremos tener ese día de gloria va a depender del trabajo de mucho más de uno. Evidentemente uno será el que salga en la foto porque en este caso Jefté mismo, no le vamos a restar ningún mérito que tener el acierto en dos goles al final hace que sea un jugador determinante en este partido, pero puede ser determinante gracias al trabajo que hizo todo el equipo. Si queremos que haya algún jugador que pueda salir en la foto el día del Barcelona tiene que ser porque todo el equipo haya hecho muchas cosas bien. Si no, es imposible.