El Almería resucita ante un Ceuta que reaccionó tarde

El Almería regresó a la senda de la victoria en un gran partido de fútbol en el que el conjunto andaluz aprovechó una primera media hora magistral, con un Ceuta reaccionando tarde. Los norteafricanos soñaron con la remontada en la segunda parte, pasando del 3-0 al 3-2, pero los penaltis (hubo tres en el encuentro) fueron clave para desequilibrar un gran encuentro de Segunda División.

El Almería fue un vendaval durante la primera parte. Todo le entró para calmar los ánimos en el Juegos del Mediterráneo, donde se pitó al entrenador Rubi cuando al inicio su nombre se dijo por megafonía. Los pitos lo ocultó su propio equipo, que fue un ciclón fue el conjunto andaluz, con ocasiones de todos los colores y con goles de todo tipo.

El 1-0 llegó de penalti, obra de Arribas. El canterano del Real Madrid transformó una pena máxima que vio todo el mundo en el estadio… menos el colegiado Ojaos Valera. Le tuvieron que ayudar en el VAR y allí comprobó la mano clara, estirada, de Anuar. Seis minutos después hasta Leo Baptistao marcó en una buena acción individual en la que entró en el área, recortó y superó con gran disparo a Guille Vallejo. Ya en el 36′, Morci remató un rechace del portero del Ceuta para poner el 3-0.

El Ceuta jugó la peor primera parte de todo lo que va de temporada. Minutos de novato cuando ya estamos en la segunda vuelta. Lo mejor fue el golazo que metió Zalazar ya en el tiempo de descuento, un remate precioso que entró por la escuadra. Era al menos maquillar el resultado.

La segunda parte fue otra historia, más igualada, pero incapaz el Ceuta de meterse en el encuentro. El Almería, como era normal, jugó con el resultado, guardó esfuerzos y se limitó a pasar los minutos. Sin embargo, esto es fútbol, no vamos a inventar nada, y en una jugada aislada, entrando en el área, el Ceuta encontró un penalti. Lo anotó Marcos Fernández para poner el 3-2.

De penaltis fue la cosa y el Almería sentenció el encuentro seis minutos después del gol ceutí por Embarba en otra pena máxima, esta más dudosa, cometida por Matos a Arnau en carrera. Ahí murió el Ceuta, que llegó a creer que era posible la épica remontada. Se quedó en eso, en una creencia.

La victoria para el Almería es vital tras tres partidos consecutivos sin ganar que le sacaron de los playoffs. Vuelven a entrar los andaluces en esos puestos de privilegio en una Segunda tremendamente apretada por arriba y por abajo, preciosa por todos lados, en la que el Ceuta -que cabe recordar que es un recién ascendido- se queda en mitad de tabla.