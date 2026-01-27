El mítico Adriano Leite vuelve a las andadas Vuelve a ser el centro de las miradas por algo que nada tiene que ver con el deporte Amenaza a un hombre supuestamente por estafar a su madre

El mítico Adriano Leite vuelve a las andadas. El que fuera jugador brasileño, que deslumbró décadas atrás pero tuvo una carrera corta por problemas extradeportivos, vuelve a ser el centro de las miradas por algo que nada tiene que ver con el deporte. Y es que El Emperador ha publicado un vídeo en sus redes sociales amenazando directamente a otro hombre por estafar supuestamente a su madre.

«Voy detrás tuya. Mi madre depositó más de 15.000 reales. Es mejor que los devuelvas. Voy detrás que ni un coche… Quien está hablando es Adriano y te doy 24 horas», dice un Adriano visiblemente enfadado en un vídeo que rápidamente se ha hecho viral en Brasil y en medio mundo.

Los escándalos de Adriano

Adriano Leite Ribeiro, conocido mundialmente como El Emperador, fue uno de los delanteros más destacados de su generación. Sin embargo, su carrera estuvo marcada no solo por goles y títulos, sino también por una serie de escándalos y episodios personales que influyeron de forma decisiva en su declive prematuro en la élite del fútbol.

Durante su paso por el Inter de Milán, Adriano alcanzó el punto más alto de su trayectoria deportiva. No obstante, tras la muerte de su padre en 2004, el futbolista comenzó a mostrar problemas de disciplina, ausencias injustificadas a entrenamientos y falta de continuidad. Diversos medios europeos informaron en repetidas ocasiones sobre su vida nocturna y su dificultad para mantener una rutina profesional acorde a las exigencias del fútbol de alto nivel.

A estos problemas se sumaron rumores constantes sobre su relación con el alcohol y su entorno fuera del campo. Aunque el propio Adriano reconoció años más tarde haber atravesado una profunda depresión, en su momento los clubes interpretaron su comportamiento como falta de compromiso. Esto provocó múltiples cesiones, rescisiones de contrato y su caída de la élite del fútbol profesional.

Otro foco de polémica fue su vínculo con la favela de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro. Fotografías y declaraciones generaron debate público, aunque el jugador siempre defendió su derecho a no renegar de sus orígenes y negó cualquier relación con actividades ilícitas. Aun así, la imagen mediática de Adriano se vio afectada, especialmente en el exterior. Pese a los escándalos, Adriano sigue siendo recordado como un talento excepcional cuya carrera quedó truncada por problemas personales. Su historia se ha convertido en un ejemplo recurrente de cómo la presión, la fama y los problemas de salud mental pueden impactar incluso a las mayores estrellas del deporte.