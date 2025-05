Adiós al mejor suplente de la historia del Atlético…y de la Liga

Adiós al mejor suplente de la historia del Atlético…y seguramente de la Liga. Ángel Correa marcó un gol ante el Betis en su último partido como rojiblanco en el Metropolitano. Aún no ha acabado su etapa en el club porque le queda pendiente el Mundial, pero ya no volverá a utilizar los vestuarios locales de su estadio. Se marchó llorando, con una bufanda al cuello y arropado por toda su familia. Se va al Tigres mexicano, tal y como adelantó OKDIARIO el pasado 16 de abril.

Simeone intentó hasta el final convencer a Correa para que se quedara, tal y como hizo en enero de 2023 cuando le llegó una oferta del fútbol árabe, pero esta vez ha sido imposible. Los Tigres ya vinieron a buscarle en enero. Entonces les dijo que no, pero ahora les ha dado el sí seducido por un contrato de tres temporadas. Tal y como adelantó OKDIARIO el pasado 24 de marzo, Correa está ante la posibilidad de jugar su último Mundial con Argentina, tras haber entrado de rebote en el de Qatar, y sabe que la única forma que tiene para conseguirlo es jugar con asiduidad, algo que no tiene ni mucho menos garantizado en el Atlético.

El autor de un golazo. pic.twitter.com/aueh72O01b — Atlético de Madrid (@Atleti) May 18, 2025

El club le ha prometido al delantero que no le pondrá demasiadas trabas como agradecimiento a su profesionalidad y a lo mucho que le ha dado al equipo. La operación se cerrará por unos 10 millones de euros y lo que intenta el Atlético es conseguir que Correa pueda viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de clubes. Si es así se marchará no como el sexto jugador con más partidos, sino como el quinto, ya que está miy cerca de Enrique Collar, que sumó 470 presencias.

Para el recuerdo quedarán muchísimos goles marcados desde el banquillo, pero sobre todo uno como titular, el que logró en Valladolid en el partido decisivo para el título de Liga 20-21. Con 1-0 en contra en la segunda parte y casi todo perdido se sacó un remate de puntera que se convirtió en el empate y que abrió la puerta para que después Luis Suárez consiguiera el 1-2.

«Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud 🙏 Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón ❤️🔴⚪ Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti». ¡Gracias por tanto!», publicó anoche en su cuenta de Instagram el jugador, confirmando de esta manera su marcha del Atlético, lo que era ya un secreto a voces.

El palmarés de Correa en el Atlético