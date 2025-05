El Atlético cubre el expediente: ya es oficialmente tercero

El Atlético cubre el expediente y ya es oficialmente tercero a falta de una jornada para terminar una temporada que pudo ser gloriosa, pero que será tan mediocre como las tres anteriores. El Betis no opuso demasiada resistencia en el último partido del curso en el Metropolitano, que dejó para la estadística un descomunal gol de falta directa de Julián Álvarez, que despidió su primer año como rojiblanco con una actuación sobresaliente que pudo haber culminado con un gol «maradoniano» de no haberse topado con el poste. Está claro que sobre él debe edificarse el siguiente proyecto, pero conviene rodearle de futbolistas a su altura para no volver a quedarse a medio camino.

Al equipo el viento le sopló a favor. Se encontró a un rival más pendiente de la final de la Conferente que del milagro de atrapar una plaza Champions y eso se notó no sólo en la alineación de Pellegrini, sino en la forma en la que los futbolistas del Betis afrontaron el partido. El resultado fue un asedio rojiblanco a la meta de Adrián, que sólo pudo resistir 10 minutos. Justo el tiempo que necesitó Julián para ejecutar una falta magistral a la escuadra. Un lanzamiento impecable que reivindica a la araña como la reencarnación de Pantic. No es el primero que marca así en el Metropolitano y con toda seguridad no será el último.

El gol de Julián, unido al de Ayoze para el Villarreal en Montjuic, que dejaba en estéril cualquier resultado posititivo del Betis en Madrid, acabó con la escasa resistencia verdiblanca y el verdadero milagro fue que la primera parte acabara sólo con una diferencia de dos goles Sorloth falló tres a bocajarro y le anularon otro por un fuera de juego muy justo, pero la gran acción del acto inicial fue un slalom de Julián, que uno tras otro fue dejando atrás a rivales en el área hasta que logró el espacio suficiente para disparar. El gol parecía inevitable, pero se interpuso la base del poste para negarle al argentino una verdadera obra de arte.

Viendo los errores contínuos del Atlético en ataque, el Betis se atrevió a salir de la cueva y tuvo una par de llegadas interesantes, especialmente un disparo de Perraut que rechazó Oblak, pero al final le penalizó su valentía porque en el añadido del primer tiempo, tras un saque de esquina, Le Normand cabeceó en el punto de penalti un pase de Lino. Primer gol del francés con la camiseta rojiblanca y partido aparentemente resuelto en el descanso.

Pellegrini agitó contundentemente la coctelera en el descanso y dio entrada de golpe a Isco, Antony y el Cucho Hernández, consciente de que el Barça estaba empatándole al Villarreal y aún quedaba una brizna de esperanza en el fondo de la caja de Pandora. El Betis salió con otro aire y el resultado fue el gol de Fornals que reducía diferencias y volvía a abrir un partido que parecía cerrado en el descanso.

Durante unos momentos los verdiblancos flirtearon con el empate, pero les salió mal porque el partido se paró durante 15 minutos para atender a un aficionado en la grada, y cuando se reanudó les despertó de su sueño Julián con su segundo gol, al rematar a puerta vacía un pase de Griezmann, que por fin dejó algo positivo para las estadísticas. Luego marcaron de nuevo Julián y Nahuel, pero en ambos casos Gil Manzano se los anuló desde el VAR como por supuesto no podía ser de otra forma, conociendo los antecedentes del extremeño con el Atlético.

Sin embargo ni siquiera Gil Manzano pudo intervenir para negarle a Ángel Correa su último momento de gloria. En pleno descuento el argentino cerró el marcador con el que posiblemente ha sido su último gol como rojiblanco. Está a un paso de irse al Tigres mexicano y no podía soñar con una despedida mejor.