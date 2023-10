Vuelve la eterna duda: ¿Instagram avisa cuando haces un pantallazo de otra cuenta?

La comunidad de Instagram es una de las más amplias y poderosas entre las de las redes sociales en todo el mundo, con una plataforma que aúna popularidad, diversificación y dinamismo, siendo las fotografías y vídeos los comandantes de una nave en la que los seguidores se acumulan tanto en personajes relevantes como a la hora de encontrar y seguir el día a día de sus amistades desde la nube. Sin embargo, la privacidad también es importante y siempre ha rodeado a Instagram la polémica del pantallazo.

A medida que crecía la aplicación, Instagram ha ido blindándose más y más en términos de privacidad y protección de datos de sus usuarios, algo también cada vez más importante en la sociedad. Por tanto, una de las preguntas míticas en torno a Instagram, que no es otra que si se puede hacer pantallazo a otro usuario y este comprobar que lo has hecho, sale de nuevo a la palestra, con muchas dudas e incertidumbre para los amantes del cotilleo.

¿Realizar una captura de pantalla en Instagram de un contenido, mensaje directo o de otras historias de otros usuarios hace saltar una alerta? ¿Se entera la otra persona? Si estás leyendo esto posiblemente estés de enhorabuena, ya que en la mayoría de casos, Instagram no manda notificaciones cuando se hace una captura de pantalla, hablando de feed, historias o perfiles públicos. Por tanto, si quieres capturar, mandar y compartir fotos o vídeos, incluso comentarios, puedes hacerlo sin preocuparte de que la app te delate.

Instagram alerta si haces captura de pantalla

Ahora bien, hay excepciones que hay que tener en cuenta y por las cuales sí que Instagram podría alertar de su mal uso. En caso de enviar una imagen o vídeo a través de un mensaje directo de la aplicación, si después haces una captura de pantalla, la app se lo hará saber a la otra persona a través de la notificación. Esta función no siempre existió pero, velando por la privacidad de los usuarios, nacería para así garantizar la privacidad de las conversaciones, dando el control al usuario de sus propios mensajes privados y el uso que se pueda realizar de ellos.

Instagram, por tanto, sí que notifica a los usuarios cuando se toma una captura de pantalla de una historia, alertando de que alguien ha guardado su contenido. Esta función también fue implementada como parte del desarrollo de la marca, y se implementa para fomentar la privacidad y el control sobre el contenido que se comparte, protegiendo al usuario de actos potencialmente negativos. La notificación, eso sí, sólo se aplica a las historias temporales, aquellas que tienen una duración limitada de 24 horas.

Si la historia se guarda en el perfil del usuario pasadas las 24 horas de margen, ya no será una storie como tal y estará dentro de un feed que no está protegido de esta manera por Instagram y que, por ende, no contará con la alternativa de protección de la notificación si otro usuario hace una captura de pantalla sobre tu contenido.