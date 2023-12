Los usos más sorprendentes para reciclar calendarios viejos: no los tires

Faltan unas semanas para que ese calendario del año 2023 que te ha acompañado en los últimos meses ya no sirva. Tocará entonces sustituirlo por uno nuevo pero, más allá de la sustitución, te preguntes qué puedes hacer con aquellos que ya no vas a usar. Si no sabes bien qué hacer con ellos, mira cómo reciclar calendarios viejos.

Lo primero que debes saber es que, por el calendario gregoriano que utilizamos en España y buena parte de occidente, nuestro calendario se repite exactamente cada 28 años. Esto quiere decir que 2024 será igual a 1996, y que 2052 será igual a 2024. Independientemente de esta curiosidad, por la que puede tener sentido guardarlos, hay otras formas de aprovecharlos.

Trucos para reciclar calendarios viejos

Como papel de regalo

Seguro que en estos días tienes que obsequiar a tus seres queridos, y qué mejor manera que despedir el año 2023 envolviendo los regalos con el calendario. Basta con cortar un par de calendarios viejos y pegarlos sobre la caja del regalo, cuidadosamente y añadiéndole una decoración y alguna tarjeta de felicitaciones para que todos admiren la originalidad de tu envoltorio.

Como imán de nevera

Si eres de los nostálgicos que no quieren deshacerse de los calendarios antiguos o 2023 ha sido un gran año en tu vida y pretendes recordarlo por mucho tiempo, entonces puedes convertirlo en un imán de nevera. Debes pegarlos sobre un cartón, y luego agregar un imán para que se quede imantado a tu nevera o cualquier otro objeto. Es un procedimiento económico con buenos resultados.

Como cuaderno

El calendario 2023 puede estar contigo durante el 2024. Con sólo papel para rellenar, aguja, hilo, tijeras y un poco de cinta de tela. Busca una hoja de calendario de un tamaño mayor al papel de relleno, y dobla todo por la mitad para crear una portada. Cose algunas puntadas para que el cuaderno no se deshaga al escribir en él. Hasta puedes añadirle una cinta de tela al finalizar.

Como sobres

Toma una hoja de calendario 2023 y dóblala para que adquiera el formato de un sobre. Acto seguido sella los bordes con pegamento -también puede ser cinta adhesiva- y obtendrás un sobre reciclado para guardar tus facturas del año que está próximo a acabar.

Además, puedes guardar allí tus ahorros o enviarle una facilitación original a alguien de cara a inicio del año 2024.

Original rompecabezas

Anímate a desafiar a los más pequeños de la casa con un puzzle DIY. Muchos calendarios vienen con una foto de paisajes turísticos, fotografías, etc. Saca esa página y compón un rompecabezas con ella cortándola en trozos como si fueran piezas del puzzle casero. Plastifica los trozos para que duren más y no se rompan enseguida. Mezcla las piezas, y pídeles a tus hijos que te ayuden a construirlos.

Reciclar calendarios: collage

Otra opción para disfrutar con los niños es el típico collage. Puedes coger tus calendarios viejos, ya no sólo los de 2023 sino todos aquellos que hayas estado acumulando durante años, y recorta sus imágenes y las fechas para pegar los pedazos unos encima de otros.

Concluida la tarea, puedes regalar este collage para Navidad o Reyes. O bien dejarlo como un recuerdo de la manualidad familiar.

¿Por qué reciclar los calendarios?

Son diversos los motivos por los que deberías plantearte reciclar los calendarios que ya no usas, pero la principal razón es reutilizar estos materiales que normalmente están en muy buen estado. Ya sea con fines prácticos o de diversión, el papel de calendario admite múltiples aprovechamientos más allá de su objetivo original. Y, al reciclarlo, ayudas a combatir la contaminación.

Tienes muchas ideas para dar una segunda vida a estos calendarios que deberías entonces desechar.