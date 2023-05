El truco del bicarbonato y el limón para adelgazar rápidamente: es infalible

¿Deseas perder peso de forma rápida? Si es así puede que te hayas puesto a dieta y también, es aconsejable que hagas algo de ejercicio, pero además existen varios remedios y trucos que pueden ser de gran ayuda y que además al ser efectivos, resultarán motivadores para proseguir con ese esfuerzo que estés haciendo para librarte de los kilos de más. Entre todos esos remedios hay uno que no deja de dar que hablar. Todo el mundo lo comenta ya que por lo visto es el más infalible de todos. Conoce ahora el truco del bicarbonato y el limón para adelgazar rápidamente.

Truco de bicarbonato y el limón para adelgazar

Los expertos en nutrición siempre recomiendan dieta sana y ejercicio a todas aquellas personas que deseen adelgazar. De hecho, entre las recomendaciones nutricionales por parte de la OMS, se asegura que seguir una dieta de alimentos que sean saludables nos llevará no solo a evitar esos kilos que tanto tememos. También para evitar «la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer».

Además, el mismo organismo recomienda al menos media hora diaria de actividad física. Dos recomendaciones que pueden asegurarnos no sólo llevar una vida saludable, sino también que podamos mantener nuestro peso e incluso adelgazar.

Pero al margen de cuidar mucho la dieta y sobre todo, de hacer ejercicio todos los días, podemos introducir pequeños trucos que resulta realmente eficaces para perder peso. Uno de los considerados como más eficaces es el del bicarbonato y del limón, gracias a la función reguladora del bicarbonato de sodio ya la acción antigrasa del limón.

Cómo aplicar el truco del bicarbonato y el limón

Una cucharada de bicarbonato de sodio y el zumo de medio limón mezclado en un vaso de agua templada o caliente por la mañana en ayunas son una auténtica panacea para la silueta y para la salud, y parece que estas dos sustancias altamente alcalinizantes también tienen una función desintoxicante. Sin embargo, es importante que esta solución se tome con el estómago completamente vacío, porque de lo contrario funcionaría como un digestivo.

Por qué el bicarbonato y el limón te hacen perder peso

Beber agua caliente con bicarbonato de sodio y limón te ayuda a adelgazar : una cucharada de bicarbonato de sodio disuelto en agua caliente con el jugo de medio limón puede ayudar a que tus músculos utilicen una mayor cantidad de grasa con cualquier actividad que hagas, como caminar.

Por otro lado, el hecho de que el bicarbonato de sodio favorezca el tránsito y la regularidad intestinal hace que el intestino no retenga durante mucho tiempo y no asimile, todas aquellas sustancias responsables de la acumulación de peso no deseado.