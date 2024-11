El truco definitivo para acabar para siempre con las llamadas spam: lo dice la policía

Las llamadas spam, también conocidas como llamadas no deseadas o comerciales, se han convertido en una de las principales molestias para los usuarios en todo el mundo. Estas llamadas, a menudo automatizadas, las realizan empresas o ciberdelincuentes que intentan vender productos, servicios o, en el peor de los casos, obtener información personal y bancaria para llevar a cabo fraudes. Afortunadamente, las autoridades han comenzado a ofrecer soluciones efectivas para acabar con las llamadas de spam, como el truco compartido por la Policía Nacional.

El objetivo no es sólo reducir la cantidad de llamadas no deseadas, sino también garantizar que los usuarios no caigan en trampas de fraude que a menudo están detrás de las mismas. El truco, revelado por las fuerzas de seguridad, consiste en una serie de pasos simples pero efectivos para bloquear números molestos, identificar posibles estafas y proteger nuestra privacidad. Además, las autoridades aconsejan utilizar aplicaciones y configuraciones específicas del teléfono para bloquear llamadas automáticas o de números desconocidos que frecuentemente están asociadas con prácticas fraudulentas.

El mejor truco para no recibir más llamadas de spam

Evitar por completo las llamadas de spam puede ser complicado, pero existen varias estrategias que pueden reducir considerablemente su frecuencia. La Policía Nacional recomienda comenzar por bloquear los números que nos han llamado previamente, añadiéndolos a una lista negra en nuestro teléfono. Esto es algo que podemos hacer manualmente o utilizando aplicaciones especializadas.

Asimismo, aconseja la instalación de aplicaciones como Truecaller, que identifica y filtra llamadas no deseadas comparando los números entrantes con una base de datos de posibles estafadores. Si el número coincide con algún listado de spam, la aplicación puede avisarnos o incluso bloquear la llamada automáticamente.

Lista Robinson

El truco que comparte la Policía Nacional para evitar las llamadas de spam consiste en inscribirse en la Lista Robinson, un servicio gratuito gestionado por la Asociación Española de Economía Digital. Esta lista permite que las empresas consulten si estamos registrados, y de ser así, tienen la obligación de excluirnos de sus bases de datos para evitar que nos llamen con fines comerciales.

Para inscribirse en la Lista Robinson, lo primero es acceder a su página web oficial. Luego, debemos completar el formulario con nuestros datos personales y seleccionar los tipos de comunicaciones comerciales que deseas bloquear. La inscripción es gratuita y permite a las empresas consultar esta lista antes de realizar llamadas comerciales. Una vez registrados, recibiremos menos comunicaciones no solicitadas, ayudando a reducir el spam.

Ley de Telecomunicaciones

El Gobierno ha introducido nuevas medidas para combatir las estafas telefónicas, en un esfuerzo por proteger a los ciudadanos de los fraudes que proliferan a través de llamadas y mensajes no deseados. Una de las disposiciones más relevantes es la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números de teléfonos móviles.

Con esta normativa, las empresas que deseen contactar a los consumidores con fines comerciales deberán hacerlo exclusivamente desde números identificables, como los que comienzan con 800 o 900, facilitando así que los usuarios reconozcan fácilmente si se trata de una oferta legítima.

Además, se implementará un bloqueo de mensajes SMS que provengan de fuentes no verificadas, lo cual ayudará a evitar la suplantación de identidad y las estafas realizadas bajo el pretexto de ser empresas o instituciones oficiales. También se prevé el bloqueo de llamadas que, aunque tengan un número nacional, provienen de fuera del país, lo cual es especialmente útil para frenar las estafas internacionales.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha subrayado que este conjunto de medidas se da en respuesta al creciente número de fraudes a través de SMS y llamadas telefónicas, un fenómeno que representa una de cada tres consultas al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Estas nuevas normativas se suman a la reforma de la Ley de Telecomunicaciones de 2023, que otorgó a los ciudadanos el derecho de no recibir comunicaciones comerciales sin su consentimiento. A pesar de los avances legislativos, muchas empresas continuaron eludiendo esta normativa, lo que contribuyó a un aumento de las llamadas comerciales no deseadas. Las nuevas medidas no sólo prohíben las llamadas comerciales desde móviles, sino que también incluyen el bloqueo de llamadas procedentes de números no asignados, lo cual ayuda a eliminar aún más intentos fraudulentos.

Además, se creará una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que incluirá a aquellos usuarios que envíen mensajes alfanuméricos, con el fin de bloquear cualquier comunicación que no provenga de entidades registradas. A pesar de estas iniciativas, aún no se ha establecido una fecha exacta para la implementación de estas medidas, lo que deja a los ciudadanos esperando su pronta puesta en marcha.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja a los usuarios estar alerta al completar formularios online y verificar siempre la identidad de los emisores durante las llamadas. El objetivo es reducir sel número de fraudes telefónicos.