El tiempo va más rápido que antes: la alucinante teoría que confirma lo que Einstein ya predijo

Un nuevo estudio realizado por astrónomos de Australia y Nueva Zelanda ha confirmado algo que en su día ya fue teorizado por una de las grandes mentes de la humanidad: El tiempo va más rápido que antes. Una alucinante teoría que confirma lo que Einstein ya predijo y que os contamos con todo detalle, a continuación.

El tiempo va más rápido que antes

A raíz de este nuevo estudio sobre el universo lejano, y por tanto antiguo, se ha confirmado que este se movía mucho más despacio que el actual, tal y como predijo la teoría general de la relatividad de Einstein.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores utilizaron los cuásares, unos objetos celestes muy luminosos y energéticos, como «relojes» cósmicos que les permitieron observar el universo primitivo a cámara extremadamente lenta.

Qué son los cuásares

Los cuásares son agujeros negros supermasivos que se encuentran en los centros de las primeras galaxias y que emiten enormes cantidades de radiación. Al analizar los datos de casi 200 cuásares observados durante dos décadas, los científicos pudieron estandarizar el ritmo de cada uno de ellos y compararlo con el del universo actual. Así, descubrieron que el universo era cinco veces más lento poco después del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, que hoy en día.

«Si nos remontamos a una época en la que el universo tenía poco más de mil millones de años, vemos que el tiempo parece fluir cinco veces más despacio» , afirma el autor principal del estudio, el profesor Geraint Lewis, de la Facultad de Física y el Instituto de Astronomía de la Universidad de Sídney (Australia). «Si uno estuviera allí, en este universo infantil, un segundo parecería un segundo pero desde nuestra posición, más de 12.000 millones de años en el futuro, ese tiempo primitivo parece arrastrarse».

Este hallazgo confirma la idea de Einstein de que el tiempo y el espacio están entrelazados y que el universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang. Esta expansión del espacio significa que nuestras observaciones del universo primitivo deberían parecer mucho más lentas de lo que fluye el tiempo hoy en día.

«Gracias a Einstein, sabemos que el tiempo y el espacio están entrelazados y que, desde los albores del tiempo en la singularidad del Big Bang, el universo se ha estado expandiendo», afirma el profesor Lewis. «En este trabajo, hemos establecido que hasta unos mil millones de años después del Big Bang».

El tiempo se acelera a medida que envejece

El estudio también confirma que el universo parece acelerarse a medida que envejece, lo que implica la existencia de una misteriosa energía oscura que impulsa esta expansión. En el pasado, los astrónomos confirmaron este universo a cámara lenta hasta casi la mitad de la edad del universo mediante el uso supernovas (estrellas masivas en explosión) como si fueran «relojes estándar». Pero las supernovas son difíciles de observar a las grandes distancias necesarias para asomarse al universo primitivo.

«Mientras que las supernovas actúan como un único destello de luz, lo que facilita su estudio, los cuásares son más complejos, como un continuo espectáculo de fuegos artificiales. Lo que hemos hecho es desentrañar este espectáculo de fuegos artificiales, demostrando que los cuásares también pueden utilizarse como marcadores estándar del tiempo para el universo primitivo», subraya el profesor Lewis.

El estudio se ha publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y es fruto de la colaboración entre el profesor Lewis y el doctor Brendon Brewer, astroestadístico de la Universidad de Auckland. Los investigadores utilizaron datos observados por varios telescopios espaciales y terrestres, como el Hubble, el Spitzer y el Very Large Telescope.

El profesor Lewis espera que este trabajo sirva para seguir explorando las propiedades del universo primitivo y para poner a prueba las teorías físicas actuales. Todo ello gracias además al uso de los cuásares, que pueden servir para revelar la influencia de la expansión del espacio debido a un comportamiento que por otro lado, ya fue avanzado por Einstein con su teoría.