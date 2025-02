Soy azafata y esto es lo que nunca hay que hacer con las maletas: «La gente…»

Viajar en avión puede ser una experiencia de lo más emocionante emocionante, pero también puede traer algunos problemas, sobre todo en lo que respecta al equipaje de mano. Muchos pasajeros intentan evitar facturar maletas para ahorrar dinero, pero en el proceso cometen errores que pueden hacer que su viaje sea más incómodo o incluso generar contratiempos al momento de embarcar. Para evitar estas situaciones, una azafata con más de seis años de experiencia ha compartido una serie de consejos sobre qué es lo que no se debe hacer con el equipaje de mano.

Es fundamental informarse bien antes de viajar, ya que cada aerolínea tiene normas diferentes respecto al equipaje de mano. Factores como el peso, las dimensiones permitidas y el número de bultos pueden variar significativamente. No conocer estas reglas puede generar problemas en el embarque, costes inesperados o incluso la obligación de facturar la maleta en el último momento. Para evitar sorpresas, lo mejor es revisar siempre las políticas de la aerolínea con la que se vuela.

Los errores más habituales con las maletas

Según CiCi, auxiliar de vuelo entrevistada por Business Insider, la mayoría de los pasajeros caen en los mismos errores una y otra vez.

Uno de los problemas más frecuentes es llevar maletas demasiado pesadas. Si un pasajero no puede levantar su propio equipaje, no puede esperar que la tripulación lo haga por él. Las azafatas y auxiliares de vuelo están ahí para ayudar, pero no para poner en riesgo su salud levantando maletas con un peso excesivo. La recomendación es asegurarse de que la maleta sea fácil de manipular y que el pasajero pueda colocarla en el compartimento superior sin dificultad.

Las mayoría de aerolíneas permiten que cada pasajero lleve un bolso o mochila y una maleta de mano. Sin embargo, algunos viajeros intentan subir con varias bolsas, lo que complica la distribución del espacio en el interior del avión. Para evitar problemas, lo mejor es reducir el equipaje al mínimo posible y, si es necesario, utilizar trucos como vestir varias capas de ropa.

Un error muy frecuente es guardar en la maleta de cabina objetos que se se van a usar durante el vuelo, como libros, auriculares o cargadores. Para evitarlo, lo más recomendable es colocar estos elementos en un bolso pequeño o en el bolsillo del asiento, de manera que estén siempre al alcance sin necesidad de abrir la maleta en pleno vuelo.

Las restricciones sobre el transporte de líquidos en el equipaje de mano son claras: los envases no pueden superar los 100 ml y se deben guardar en una bolsa transparente. Sin embargo, muchos pasajeros siguen intentando subir botellas grandes, lo que los obliga a tirarlas en los controles de seguridad. Además, es importante asegurarse de que los frascos estén bien cerrados para evitar derrames dentro de la maleta.

Muchas compañías de bajo coste no incluyen servicio de comida gratuito, así que llevar algo para picar es una gran idea para no pasar hambre, especialmente en vuelos largos o con escalas. Frutos secos, barras de cereales o bocadillos pequeños pueden ser una buena opción.

Muchas personas sufren ansiedad al volar, y una de las recomendaciones de la azafata es evitar mirar el móvil justo después del despegue. Desconectar unos minutos y concentrarse en la respiración o en una actividad relajante, como leer o escuchar música, puede ayudar a calmar los nervios.

Finalmente, la actitud de los viajeros juega un papel fundamental. Ser amable con la tripulación y con los demás pasajeros puede marcar la diferencia.

Medidas de maleta de cabina en 2025

Cada aerolínea tiene sus propias reglas respecto al equipaje de mano, por lo que es crucial conocerlas antes de viajar para evitar cargos inesperados.

Air Europa permite llevar un bolso o mochila de hasta 40 x 30 x 15 cm. Además, los pasajeros pueden subir una maleta de cabina que no supere los 55 x 35 x 25 cm o un total de 115 cm lineales, con un peso máximo de 10 kg.

EasyJet autoriza una pieza pequeña de equipaje de mano sin coste adicional, con unas dimensiones máximas de 45 x 36 x 20 cm, incluyendo ruedas y asas, y un peso de hasta 15 kg. Los pasajeros que deseen llevar una maleta más grande pueden contratarla, siempre que no supere los 56 x 45 x 25 cm y el mismo peso máximo.

Iberia permite a sus pasajeros llevar sin coste una pieza personal de hasta 40 x 30 x 15 cm. Además, en todas sus tarifas se incluye una maleta de cabina de 56 x 40 x 25 cm y hasta 10 kg.

Ryanair autoriza a cada pasajero a llevar sin coste una bolsa pequeña de 40 x 20 x 25 cm. Quienes contraten el servicio adicional pueden subir también una maleta de cabina de hasta 55 x 40 x 20 cm y 10 kg.

Vueling permite a sus viajeros llevar una bolsa de hasta 40 x 20 x 30 cm. En caso de que el equipaje de mano sea más grande, se deberá facturar con un recargo de hasta 75 €.