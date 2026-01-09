El sencillo truco de los nórdicos para evitar que el frío se filtre en las ventanas de tu casa: lo tienes en la cocina

Evitar que el frío se filtre en las ventanas de tu casa es algo que puedes conseguir con un elemento que tienes en la cocina y que forma parte de este truco. Las redes sociales nos explican la forma en la que podremos conseguir una serie de peculiaridades que son esenciales en estas jornadas que tenemos por delante. Es momento de apostar claramente por este tipo de detalles que pueden cambiarlo todo, sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en determinados cambios que pueden ser esenciales.

Tu cocina puede ser el lugar en el que aparece un detalle que puede ayudarte con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa. Es hora de preparar nuestra casa para el frío más intenso. Lo que nos está esperando en estas jornadas es una situación que puede ser la que nos invite a poner en práctica el sencillo truco de los nórdicos para mantener sus casas calentitas con temperaturas bajo cero.

Lo tienes en tu cocina y tiene muchos usos

La realidad es que al precio que está la luz y lo que supone apostar por otras medidas, como calefacciones de gas o de otros elementos, tener la casa calentita en invierno es una odisea. En especial, si tenemos en cuenta que hay viviendas que ya tienen unos años cuya eficiencia energética es menor.

Hoy en día las casas deben tener un certificado energético que se basa en la apuesta segura de obtener algunos elementos que acabarán siendo esenciales.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será esencial.

Tu cocina tiene un elemento que puede ayudarnos a mantener el calor, eso sí, teniendo en cuenta que se trata de un truco viral y que puede acabar siendo una solución temporal que debemos vigilar al máximo.

Los nórdicos usan este truco para evitar que el frío se filtre en las ventanas

Evitar el frío en las ventanas es algo que podemos conseguir con la ayuda de un giro radical que puede acabar siendo esencial.

El papel film en los rieles ayuda a que no entre el aire frío, es una manera de sellar aquellos elementos que pueden acabar siendo un problema. Con la ayuda de este tipo de elementos, podremos conseguir un plus de buenas sensaciones, en forma de aislante low cost, pero no es una solución duradera.

Los expertos de Zurich Seguros nos dan algunos consejos para conseguir aislar las ventanas del frío en estos días que tenemos por delante:

Revisar y sellar filtraciones. Este es el primer paso y, a menudo, el más efectivo para aislar las ventanas del frío de forma casera. Con el tiempo, los materiales alrededor de tus ventanas pueden deteriorarse, agrietarse o encogerse, creando pequeños huecos invisibles por donde el aire frío se cuela sin que te des cuenta. Para identificar estas filtraciones, puedes realizar una prueba sencilla: en un día con viento, pasa tu mano, una vela o pluma por el perímetro de tus ventanas. Si notas aire entrando, la llama parpadea y el humo o las plumas se desvían, has encontrado una entrada de aire. Una vez localizadas, el sellado de ventanas es clave. Para grietas pequeñas entre el marco y la pared, un buen sellador de silicona acrílica o una masilla para ventanas son tus mejores aliados. Estos productos son flexibles y se adhieren bien a la mayoría de las superficies, creando una barrera efectiva contra el aire. Si las grietas son más grandes o el material existente está muy deteriorado, quizás necesites retirar el sellado antiguo y aplicar uno nuevo. Este pequeño esfuerzo puede hacer una gran diferencia en aislar tus ventanas del frío.

Utiliza burletes o sellos en el marco inferior para ventanas. Los burletes son una solución efectiva para aislar ventanas correderas o de otros tipos, especialmente cuando el problema es el aire que se cuela por las rendijas entre el marco y la hoja de la ventana. Existen diferentes tipos de burletes, adaptados a distintas necesidades:

Burletes adhesivos de espuma: son más económicos y fáciles de instalar. Ideales para huecos pequeños y superficies irregulares. Su vida útil es limitada, pero son una excelente opción temporal.

Burletes de goma o silicona: más duraderos y resistentes al desgaste y a los cambios de temperatura. Son perfectos para huecos medianos y ofrecen un mejor sellado.

Burletes con perfil de cepillo: son ideales para aislar ventanas correderas, ya que permiten que la ventana se deslice sin fricción mientras bloquean el paso del aire.

Burletes bajo puerta o ventana: con forma de rollo o tubo, se colocan en la parte inferior para evitar que el aire se cuele por debajo. Son muy útiles si tus ventanas tienen una gran holgura en la base.

La instalación es sencilla: limpia la superficie, mide la longitud necesaria, corta el burlete y pégalo o insértalo siguiendo las instrucciones del fabricante. Un buen aislante ventana frío como un burlete bien colocado puede reducir drásticamente las corrientes de aire, contribuyendo a una mayor sensación de calidez en tu hogar. Es una de las mejores formas de aislar ventanas sin cambiarlas.

Utiliza doble acristalamiento. Si bien esta opción implica una inversión mayor, es una de las soluciones más efectivas y permanentes para el aislamiento de las ventanas. Un doble acristalamiento consiste en dos ventanas separados por una cámara de aire o gas inerte. Este espacio intermedio actúa como una barrera térmica, reduciendo significativamente la transferencia de calor entre el interior y el exterior.