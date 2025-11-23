Hacer frituras en la cocina es algo bastante habitual en todas las casas. Y más ahora que estamos en época navideña, por lo que si deseas cocinar todos los días sin que la cocina acabe llena de humo y sobre todo con ese olor a aceite frito que tanto nos molesta podemos recurrir a varios remedios que a continuación os vamos a explicar y en concreto, a un truco muy sencillo que te va servir para eliminar el olor a fritanga después de cocinar.

El truco para eliminar el olor a fritanga en la cocina

Si deseas eliminar los malos olores en tu cocina tras haber hecho por ejemplo patatas o pescado frito, existe un remedio del todo casero. Un truco para quitar el olor a fritanga que rápidamente suele extenderse por toda la casa.

El truco en sí consiste en algo tan sencillo con hervir agua en una olla y añadir un puñado de clavos. Ponemos la olla junto a la sartén mientras estemos friendo y el agua hirviendo absorberá todo el olor que se vaya concentrando mientras la cocina se va llenando con el aroma del clavo.

Otros trucos para eliminar el olor a fritos en la cocina

Junto al mencionado, existen otros remedios que te van a servir para que los malos olores a frito en la cocina desaparezcan del todo:

Agua y vinagre: Este remedio es como el anterior pero consiste en echar vinagre blanco o de manzana en el agua hirviendo. El vinagre también captará todo el olor y te va a servir no solo para la fritanga sino también para cuando por ejemplo, cocinas coliflor.

Zumo de limón : Si echas una cucharadita de zumo de limón en el aceite antes de encender el fuego evitarás que su olor sea tan intenso.

Rodajas de manzana : Corta un par de rodajas de manzana sin pepitas y las echas al aceite en el que vas a hacer la fritura. Cuando veas que se oscurecen las quitas y sustituyes por otras hasta que hayas acabado de freír todo.

Pan : Coge media rebanada de pan duro y la sumerges en el aceite cuando veas que se está calentando.

: Coge media rebanada de pan duro y la sumerges en el aceite cuando veas que se está calentando. Canela o vainilla en rama: Con solo repartir un poco de canela o vainilla en rama por la cocina, o también, si lo hierves en agua caliente podrás infundar un rico olor que elimine todos los demás. Lo mismo puedes hacer también si al agua hirviendo le echas perejil o incluso suavizante o aceites esenciales.

Para acabar, que no se te olvide nunca encender la campana extractora al comenzar a freír y también será bueno que abras la puerta del balcón o la terraza así como la ventana que tengas en la cocina.