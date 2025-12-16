Manda sus fotos de graduación al grupo de familia y la reacción de su abuela es oro: «¿Quién te ha hecho la foto, tu peor enemigo?»
Toma nota de lo que ha pasado con estas fotos de graduación
La reacción de esta abuela ante las fotos de graduación de su nieta rápidamente se ha convertido en viral. Esta foto puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días en los que todo será posible. Es importante conocer en primera persona lo que está a punto de pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones.
Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en un vídeo viral en el que todo puede ser posible.
Las fotos de graduación al grupo de la familia acaban en drama
La llegada de un momento muy especial de una joven ha acabado en drama, ante lo que parecía imposible.
Es momento de saber el daño o el aprendizaje que podemos conseguir con la ayuda de los expertos que pueden acabar de darnos lo que necesitamos.
Es hora de conocer un poco más qué pasa cuando la sinceridad se acaba convirtiendo en un problema. Este grupo en redes que tenemos todas las familias puede acabar siendo un drama en todos los sentidos. En especial, cuando descubrimos que la sinceridad puede acabar convirtiéndose en un drama que va en aumento.
La reacción de la abuela ante lo que descubre de esta foto
@inesusmm JAJAJAJAJAJA ESQ LA AMO OS LO JURO #videoviral #abuela #orla #familia ♬ sonido original – Inesusmm
La realidad es que no todo el mundo queda bien en las fotos, esta joven parece distinta con un atuendo de graduación que no siempre es el más adecuado. Es más, seguramente con algunos detalles se acaba consiguiendo algo que puede acabar siendo esencial en todos los sentidos.
Los expertos de Orlacolor nos dan una serie de consejos que pueden acabar siendo especialmente necesarios para este momento tan especial:
- El espejo es tu mejor amigo. Antes de acudir a hacerte la fotografía, practica en tu casa, frente al espejo, tu sonrisa, la pose, la mirada, el peinado e incluso el maquillaje.
- Hablando de maquillaje… no hay que abusar, más vale salir natural. Un maquillaje que acompañe sutilmente nuestra belleza y que disimule ese granito inoportuno de última hora.
- ¿Qué me pongo? Ya, la toga, pero, luego están los complementos. Un pañuelo, una corbata, pajarita, nada; vuelve al truco número uno y prueba cuál combina mejor con la toga. Eso sí, ni jerséis de cuello alto, ni sudaderas, ni similares que rompan la armonía y solemnidad del momento.
- ¡Sonríe! Sí, pero ¿cómo? Ya ensayaste tu sonrisa frente al espejo. Se trata de sonreír sin esfuerzo, de forma natural, sin que ello suponga una tensión facial que termine arruinando la foto después de todo.
- ¡Posa natural! No solo nos referimos a la sonrisa, sino también a la postura y a evitar gestos raros.
- Vigila tu postura. Ya sabes, espalda recta y hombros atrás, pero volvemos al tema de la naturalidad. Si fuerzas la postura, terminarás pareciendo un bicho-palo. Simplemente, ponte un poco recto, que tu presencia diga “lo conseguí, me he graduado”.
- Para ellas: que el pelo no eclipse tu belleza. Recógetelo, péinalo hacia un lado o hazte una coleta, pero que no tape tu rostro, algo que además puede ser muy molesto a la hora de la foto. Busca un equilibrio entre sencillez y elegancia y saldrás guapísima ¡seguro! Para ellos: péinate hacia un lado, hacia el otro y elige el que más te guste. ¿Barba? Pues depende; si se trata de una barba de tres días, cuidada, o una barba bien recortada y piensas que le da un plus a tu look, adelante.
- Tómate tu tiempo para practicar la expresión facial correcta, respira hondo y da el ok al fotógrafo cuando estés preparado.
- Para los nervios, tranquiliza bastante el tener algo en las manos, el móvil, un bolígrafo, sin que nos distraiga, pero que nos aporte cierta seguridad.
- Que la fuerza te acompañe… y si puede ser un familiar o amigo, también. Nos dará tranquilidad saber que estamos acompañados y nos olvidaremos, al menos parcialmente, de la presión de tener el objetivo de la cámara a punto de disparar.
