Hace muchos años, a principios del siglo XIX, los medios de transporte eran carruajes que no necesitaban señalización especial para respetar las normas de circulación. Hacia 1850, sin embargo, se empezaron a ver otros medios de circulación y en 1886 apareció también el primer vehículo a motor. Así fue comenzó la necesidad de poner reglas a observar para conducir en el tráfico, respetar las prioridades, prestar atención a otros vehículos, no atropellar a los peatones, etc. Entre las diversas ideas de señalización surgió la del semáforo que cambiaba de colores para indicar si los coches tenían o no preferencia de paso, pero ¿De dónde surgieron? y ¿por qué los colores de los semáforos son así?

El origen de los semáforos y sus colores

La primera ciudad en tener semáforo fue Londres , que ya tenía mucho tráfico y numerosos accidentes. En 1868, experimentó con el primer modelo de semáforo inventado por JP Knight , quien le dio el nombre de «semaphore», palabra derivada del griego y que significa «portador de mensajes».

Los primeros semáforos eran dispositivos que consistían en una linterna de gas equipada con dos luces (verde y roja) que parpadeaban alternativamente para captar la atención. Había estado ubicado cerca del Parlamento y funcionaba con la destreza de un policía: la luz roja significaba parar, la luz verde para continuar.

Semáforo eléctrico

Con el pasar de las décadas surgió el primer semáforo eléctrico , en 1914 en Cleveland , en el estado de Ohio. Este también estaba equipado con solo dos luces (roja y verde) y se operaba manualmente. Solo después de unos dos años se idearon los controles con automatización, primero en los EE. UU. y luego también en Europa.

Primer semáforo de tres luces

En 1920 apareció en Detroit el primer semáforo de 3 luces , inventado por William Potts y en 1923 nació el sistema de 3 tiempos del parisino Garret Morgan. Entonces, a partir de este período, el semáforo también tuvo una estructura estética diferente.

En 1926 llegó también a España el primer semáforo , en la ciudad de Madrid y en concreto, entre la calle de Gran Vía y la de Alcalá.

Poco a poco , el semáforo se convirtió en una estructura de comunicación universal y, a menudo, se coloca en lo alto para poder verlo incluso desde la distancia.

¿Por qué los colores son rojo, amarillo y verde?

Los colores son los mismos en todos los países del mundo. No se eligieron al azar, sino que se diseñaron específicamente para brindar información de comportamiento significativa y fácil de recordar. Vamos a ver por qué el semáforo tiene los colores rojo, amarillo y verde .

Rojo : color que detecta el peligro y significa parar.

: color que detecta el peligro y significa Amarillo (o Naranja ) : color que recuerda la concentración y significa atención .

: color que recuerda la concentración y significa . Verde: color que recuerda la tranquilidad e indica pasar.

Estos tonos se aplican tanto al tráfico de automóviles como al de peatones.

Aunque en todo el mundo los colores de las señales de semáforo tienen el mismo significado, no es el mismo para la secuencia de aparición de los colores, pues los hay de varios tipos y precisamente: