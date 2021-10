«Donde fueres haz lo que vieres». Un dicho que tiene que ver con el hecho de adaptarse a las costumbres locales del lugar en el que estemos, pero que a veces no se cumple del todo. Es lo que ocurre con los semáforos que si bien de manera global se establecen en todo el mundo entre luz verde y luz roja, en Japón no es así del todo si tenemos en cuenta, que es posible encontrar zonas en las que la luz de los semáforos es azul y no verde, ¿Cuál es el motivo para esto?

¿Por qué los semáforos en Japón tienen luces azules en lugar de verdes?

En la mayoría de los países de la Tierra, los semáforos tienen luces rojas y verdes como parte del diseño de una carretera internacional menos en Japón. En este país también se pueden encontrar semáforos que tienen una luz azul en lugar de una verde. El motivo para esto parece originarse en 1968, cuando muchos países firmaron la Convención de Viena sobre señales de tráfico para establecer un «estándar» que es el mismo en todo el mundo desde entonces.

Japón en ese momento decidió no firmar lo establecido en dicha convención, aunque en la actualidad el país ha cambiado, y se ha movido hacia señales más internacionalizadas. Sin embargo, esto no responde a la pregunta: ¿por qué en la tierra del Sol Naciente los semáforos tienen luces azules en lugar de verdes? La «culpa» por lo visto está en el idioma.

Los japoneses antiguos identificaban el verde y el azul en el mismo espectro de tonos por lo que usaban una único palabra llamada » ao » para denominar a los dos colores . Hoy en día se utilizan dos palabras diferentes: «ao» indica azul, mientras que «midori» significa verde.»Ao» y «midori» se utilizaron para distinguir los dos colores, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial (cuando tenían que pintar los portaviones de un color más cercano al azul y no deseaban que se confundiera y acabaran siendo verdes).

Así, los primeros semáforos introducidos en Japón tenían las luces verde y roja estándar, pero a medida que la gente continuaba llamando a la luz verde «ao» (por lo tanto azul) , en algunas áreas se acabó iluminando en azul que también era denominada luz «ao». Sin embargo, el gobierno japonés decretó en 1973 que los semáforos debían ser verdes, con un tinte mucho más azul, pero en algunas zonas aún es posible encontrar algunos semáforos de este color completamente.