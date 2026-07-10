Robert de Niro (82 años): «Soy como Dios y Dios es como yo, soy tan grande como Dios, él es del mismo tamaño que yo, no esta por encima de mi ni yo estoy por debajo de él»

Robert Anthony De Niro (Nueva York, 17 de agosto de 1943) es un actor estadounidense, ganador de dos Premios Óscar por sus interpretaciones en «El padrino: Parte II» (1974), donde dio vida al joven Vito Corleone, y «Toro salvaje» (1980), en la que encarnó al boxeador Jake LaMotta. Es considerado uno de los actores más influyentes de su generación y es ampliamente reconocido por sus papeles de gánsteres y personajes de gran intensidad psicológica.

Durante su carrera ha demostrado una notable versatilidad al participar en producciones de drama, crimen, suspenso, comedia e incluso cine de época. Su asociación con Martin Scorsese ha dado lugar a algunas de las películas más destacadas de la historia del cine, entre ellas «Taxi Driver» (1976), «Toro salvaje» (1980), «El rey de la comedia» (1982), «Casino» (1995), «El irlandés» (2019) y «Los asesinos de la luna» (2023). Asimismo, ha protagonizado o participado en otras obras de gran relevancia como «The Deer Hunter» (1978), «Érase una vez en América» (1984), «Heat» (1995), «Ronin» (1998), «Silver Linings Playbook» (2012) y «Joker» (2019), consolidando una carrera caracterizada por la calidad y la diversidad de sus interpretaciones.

La reflexión de Robert de Niro sobre Dios

La frase «Soy como Dios y Dios es como yo, soy tan grande como Dios, él es del mismo tamaño que yo, no está por encima de mí ni yo estoy por debajo de él», atribuida a Robert De Niro, invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano, la espiritualidad y la búsqueda de la propia identidad. Más allá de interpretarla de forma literal, se puede entender como una expresión simbólica que plantea la igualdad esencial entre el individuo y lo divino.

La cita también se puede entender como una metáfora sobre la autoestima y las fortalezas del ser humano. En lugar de expresar superioridad, podría sugerir que cada persona posee un valor intrínseco y una capacidad extraordinaria para crear, amar, aprender y transformar el mundo. En definitiva, esta reflexión plantea preguntas sobre la relación entre el ser humano y lo trascendente, el significado de la igualdad espiritual y la manera en que interpretamos conceptos como Dios, identidad y libertad.

A lo largo de su carrera, De Niro ha recibido numerosas nominaciones a los principales premios de la industria cinematográfica. Ha sido candidato en múltiples ocasiones a los Premios Óscar y a los Globos de Oro, obteniendo dos Óscar (como mejor actor de reparto por «El padrino: Parte II» (1974) y como mejor actor por «Toro salvaje» (1980)), además de un Globo de Oro. En 1981 también recibió la Copa Volpi al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Venecia por su interpretación en «Confesiones verdaderas». Es considerado uno de los máximos exponentes de la actuación de método, inspirada en las técnicas desarrolladas por Konstantín Stanislavski.

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