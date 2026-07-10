Qué significa el proverbio africano «el bosque no sólo esconde a los enemigos del hombre, sino que está lleno de medicinas»
Toma nota del significado de este proverbio
Los obreros de la construcción se llevaron una sorpresa: un cañón de asalto bien conservado de la Segunda Guerra Mundial escondido en la arena
Adiós a las estanterías abiertas en la cocina: han sido sustituidas por una tendencia que luce lujosa y no acumula polvo
Los obreros de la construcción se llevaron una sorpresa: un cañón de asalto bien conservado de la Segunda Guerra Mundial escondido en la arena
El bosque no sólo esconde a esos enemigos de los hombres que pueden causar estragos, sino también las medicinas para cuidar nuestra salud, es lo que dice este proverbio africano. La naturaleza es un elemento indispensable en estos días en los que necesitamos empezar a cuidarnos un poco más. La vida sedentaria que vivimos, la falta de comida natural y saludable, además de ese lugar que elegimos para vivir, en unas ciudades en las que no existe esta conexión que necesitamos empezar a poner en práctica.
Desde un país lejano puede acabar siendo lo que nos aportará este proverbio que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de poner en práctica estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Esta naturaleza que puede curarnos también puede enfermarnos, en esta aparente contradicción que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Los expertos no dudan en darnos una serie de reflexiones, una filosofía que puede acabar siendo lo que nos ayudará a entender un poco mejor lo que tenemos por delante.
Está lleno de medicinas
Hace unos años las medicinas eran diferentes de las actuales. Cuando los remedios naturales eran tendencia, nos curábamos los resfriados con ese eucaliptus que podía ayudarnos a respirar mejor. De la misma forma que lo hacía el remedio de la abuela de tener una cebolla partida en la mesita de noche para no toser por la noche.
En verano, íbamos a la playa para prevenir esos mocos que con la vuelta al cole llegaban con menos frecuencia. No parábamos de jugar al aire libre y de conectar con esos árboles a los que subíamos como un ejercicio imprescindible en estas jornadas.
Hoy en día los baños de bosque son una terapia que se usa en algunos países como Japón para combatir o complementar tratamientos de determinadas enfermedades. Es una forma de hacer realidad esa conexión que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.
Estas medicinas que son de lo más naturales pueden ser las que inspiren este proverbio africano que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será clave en estos días.
Esto es lo que significa este proverbio africano
Este proverbio africano puede hacernos pensar en una serie de peculiaridades que llegan a nuestro día a día. De tal forma que nos ayudará a descubrir la esencia de un detalle que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que nos ayuda a mirar a este lugar lejano para reflexionar sobre nuestro día a día y una realidad que no es tan diferente.
Te proponemos estos proverbios para reflexionar sobre el día a día en el que todo puede ser posible.
- Con una mentira se suele ir muy lejos, pero sin esperanzas de volver.
- Dios no puede estar en todas partes a la vez, por eso hizo a las madres.
- Cuando hay amor nos podemos acostar sobre el filo de una espada, cuando no nos amamos incluso una cama enorme no basta.
- No debe ser dicho todo lo que se piensa. No debe ser escrito todo lo que se dice. No debe ser publicado todo lo que se escribe. Y no debe ser leído todo lo que se publica.
- Los padres les enseñan a los hijos a hablar, y los hijos les enseñan a los padres a guardar silencio.
- El orgullo es la raíz de todos los males. ¿Y como puede hacer la persona para lograr salvarse del orgullo? La respuesta es muy simple: enfocándose en el “hacer” en lugar de enfocarse en el “ser”
- El pelo gris es señal de vejez, no de sabiduría.
- Cuando hay amor nos podemos acostar sobre el filo de una espada, cuando no nos amamos, incluso una cama enorme no basta.
- El peor enemigo es una felicidad demasiado prolongada.
- He crecido junto a los sabios y no he descubierto nada mejor que el silencio.
- Lo que ocurre una sola vez, probablemente no ocurra nunca más, pero lo que ocurre dos veces, probablemente ocurra una tercera vez.
- El conocimiento no ocupa mucho lugar.
- El resultado de la satisfacción es la calma.
- No todo es bueno con el dinero, pero todo está mal sin él.
- No seas dulce, o te comerán. No seas amargo, o te escupirán.
- Al envejecer, el ser humano ve peor pero más.
- El mundo desaparecerá no porque haya demasiados humanos, sino porque hay demasiados inhumanos.
- No te acerques a una cabra por adelante, a un caballo por detrás y a un tonto por ningún lado.
- Tanto un invitado como un pescado empiezan a oler mal al cabo de tres días.
- El objetivo de la sabiduría no es conocer las buenas cualidades sino aplicarlas
- El sordo escuchó cómo el mudo dijo que el ciego vio cómo un cojo corría más rápido que un tren. Todos se quejan de falta de dinero, pero de falta de inteligencia, nadie.