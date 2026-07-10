Los obreros de la construcción se llevaron una sorpresa: un cañón de asalto bien conservado de la Segunda Guerra Mundial escondido en la arena

Las obras de construcción y rehabilitación de infraestructuras no solo transforman el presente, sino que en ocasiones también sacan a la luz sorprendentes vestigios del pasado. Es precisamente lo que ha ocurrido en una base naval del norte de Alemania, donde unos trabajos de modernización permitieron descubrir un vehículo blindado de la Segunda Guerra Mundial enterrado bajo la arena desde hace casi ocho décadas. En un artículo de Historienet se cuenta que el hallazgo, un cañón de asalto, ha despertado el interés de arqueólogos e historiadores, ya que el estado de conservación del vehículo y las marcas visibles en su estructura aportan información sobre su historia.

El protagonista del descubrimiento es un Sturmgeschütz III, conocido habitualmente como StuG III, uno de los vehículos blindados más utilizados por el ejército alemán durante la contienda. Aunque a menudo se le identifica como un carro de combate, en realidad se trataba de un cañón de asalto autopropulsado diseñado inicialmente para apoyar a la infantería. Con el paso de la guerra terminó convirtiéndose en un eficaz cazacarros y realizó un papel destacado en numerosos frentes. Ahora, tras permanecer oculto durante décadas, este ejemplar volverá a ser estudiado y conservado como parte del patrimonio histórico.

El cañón de asalto de la Segunda Guerra Mundial hallado en Alemania

El hallazgo tuvo lugar durante unas obras de renovación en la base naval de Nordholz, situada junto al mar del Norte. Mientras trabajaban en el terreno, los operarios localizaron un gran vehículo metálico enterrado bajo varias capas de arena.

Tras la intervención de especialistas, se confirmó que se trataba de un StuG III de aproximadamente 29 toneladas. Aunque presentaba signos evidentes de corrosión debido al paso del tiempo, buena parte de su estructura permanecía intacta, algo poco habitual después de tantos años bajo tierra.

Los arqueólogos también encontraron restos de la pintura de camuflaje original, lo que permitirá estudiar con mayor detalle su aspecto durante el conflicto.

Las marcas de combate

Uno de los elementos que más llamó la atención del cañón de asalto fueron varias líneas blancas pintadas sobre el cañón del vehículo. Según una de las interpretaciones, esas marcas representarían el número de carros enemigos destruidos durante su servicio.

En este caso se contabilizaron 17 señales, una cifra que sugiere que el blindado participó activamente en operaciones militares antes del final de la guerra. Sin embargo, los expertos recuerdan que resulta difícil confirmar con absoluta certeza el significado de estas inscripciones sin disponer de documentación adicional.

Los registros militares disponibles indican que el vehículo perteneció a una brigada desplegada principalmente en territorio francés, aunque no existe información concluyente sobre todos los escenarios en los que pudo combatir.

Un vehículo diferente a un tanque

A diferencia de los carros de combate tradicionales, el StuG III carecía de torreta giratoria. Su cañón permanecía fijo sobre el chasis, lo que limitaba el ángulo de disparo pero permitía simplificar considerablemente el diseño y abaratar su fabricación.

Originalmente fue concebido para proporcionar apoyo directo a la infantería mediante ataques contra fortificaciones y posiciones defensivas. No obstante, conforme avanzó la guerra, su potente armamento demostró una notable eficacia frente a vehículos blindados enemigos, convirtiéndolo en uno de los cazacarros más utilizados por Alemania.

Su combinación de bajo coste, relativa fiabilidad mecánica y capacidad de combate hizo que permaneciera operativo en prácticamente todos los grandes frentes europeos.

El blindado alemán más fabricado

Mientras modelos como el famoso Panzer VI Tiger tuvieron una enorme popularidad por su potencia, el StuG III destacó por un motivo muy diferente: su producción masiva.

Hasta el final de la guerra llegaron a fabricarse alrededor de 10.000 unidades, una cifra muy superior a la de otros vehículos blindados alemanes. Gracias a ello pudo participar en campañas tan importantes como la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética iniciada en 1941.

Su amplia presencia sobre el terreno explica que todavía hoy continúen apareciendo ejemplares en distintos países europeos, ya sea durante excavaciones arqueológicas o en trabajos de construcción.

Por qué quedó enterrado este cañón de asalto

Tras la capitulación alemana en mayo de 1945, los ejércitos aliados tuvieron que gestionar enormes cantidades de armamento abandonado. En muchos casos, los vehículos militares fueron desguazados, hundidos o simplemente enterrados para retirarlos rápidamente de la circulación.

Los especialistas consideran que eso fue precisamente lo que ocurrió con el StuG III localizado en Nordholz. Después de que las fuerzas aliadas tomaran la base naval, el blindado habría sido cubierto con arena como una solución práctica para eliminar material militar que ya no tenía utilidad.

Esta práctica fue relativamente habitual en distintos puntos de Europa durante los años posteriores al conflicto.

Un nuevo destino en un museo

Lejos de permanecer oculto para siempre, el cañón de asalto iniciará ahora una nueva etapa como pieza histórica. Los responsables del descubrimiento han confirmado que será trasladado al Deutsches Panzermuseum de Münster, considerado uno de los principales museos europeos especializados en vehículos blindados.