Robert De Niro (82 años): «Siempre se ha de cazar la pieza mediante una sola bala. Hacerlo con dos es una chapuza»

Con más de 125 películas a sus espaldas, nueve nominaciones de la Academia y dos premios Oscar en su vitrina, Robert De Niro es la figura interpretativa viviente más importante de la industria audiovisual. Su forma de actuar, heredada del mejor Marlon Brando y el Método Stanislavski lo convirtió cinta, tras cinta en una referencia ineludible para cualquiera que quiera dedicarse a la profesión. Hoy, la cita del actor proviene de uno de sus mejores trabajos de su excelsa carrera. No, no nos referimos ni a El padrino 2 ni a Toro salvaje: la frase proviene de la gran obra maestra, El cazador.

Dirigida por Michael Cimino en 1978, el proyecto de Universal Pictures fue una de las primeras historias de Hollywood que retrató los traumas psicológicos y físicos de la Guerra de Vietnam. Por el camino se llevó cinco Oscar, incluyendo la categoría de mejor película y mejor director. Una de sus principales virtudes también fue la redefinición del cine bélico, dejando de lado el choque armamentístico y centrándose en el trasfondo humano y en la destrucción comunitaria que provoca contemplar los horrores del campo de batalla. El cazador comienza precisamente, con la sentencia que hoy recordamos. Una frase sobre la montería que esconde un profundo subtexto que refleja la poderosa metáfora del filme.

La frase de Robert De Niro en ‘El cazador’

«Siempre se ha de cazar la pieza mediante una sola bala. Hacerlo con dos es una chapuza», señala el personaje de De Niro, Michael Vronsky al inicio del largometraje. El protagonista pronuncia estas palabras mientras se prepara para ir a cazar unos ciervos con sus amigos, antes de ser enviado con estos a combatir contra el Viet cong.

El cazador traza un contraste evidente entre el control y los códigos de honor frente al caos de la guerra. Para Vronsky y los suyos, la precisión de una bala define la transformación psicológica que vivirán los personajes más tarde, anticipando el horror de enfrentarse al cruel e inesperado destino de la ruleta rusa. Vida y muerte, mezclada entre el azar y la reflexión inicial del rol del intérprete neoyorquino.

De Niro estuvo nominado al Oscar; sin embargo, la estatuilla dorada fue a parar a las manos de Jon Voight por El regreso (1978). El resto del casting lo conformaron Meryl Streep, John Savages, John Cazale, Amy Wright, George Dzundza y un Christopher Walken pletórico que sí terminaría llevándose la gloria en la alfombra roja.

¿Dónde está disponible ‘El cazador’?

Los espectadores pueden encontrar El cazador bajo suscripción dentro de los catálogos de Prime Video, Movistar Plus, Filmin y FlixOlé.

Con un 86% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y un 8,0 de nota media en Filmaffinity, la película de Cimino está considerada como una de las mejores de la historia del séptimo arte.