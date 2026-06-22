Martin Scorsese, director de cine, sobre el séptimo arte: «El cine trata de lo que está dentro del encuadre y de lo que está fuera»

Comenzó haciendo cine a finales de los 60 y a día de hoy, a sus 83 años, su vida fílmica sigue al pie del cañón. Martin Scorsese es uno de los pilares fundamentales del séptimo arte norteamericano y, seguramente, sea el director favorito de tu director favorito. Una referencia viviente que sirve como inspiración para toda una nueva generación de cineastas que lo ven en él, un faro inspiracional y artístico. Cuando Scorsese habla, la industria escucha y por eso, hoy una de las grandes reflexiones cinematográficas corre a su cargo: «El cine trata de lo que está dentro del encuadre y de lo que está fuera».

A pesar de que pueda parecer una sentencia abstracta o poética, las palabras del autor italoamericano tienen todo el sentido del mundo y representan, en definitiva, una de las bases y dilemas del lenguaje audiovisual. Qué es lo que deben mostrar los narradores y qué no. En el cine clásico, el cual abarca desde 1910 hasta finales de la década de los 60, la violencia o la muerte solía retratarse fuera de plano. Aunque, por supuesto, esto no significaba que no sucediese e incluso, en la mayoría de ocasiones, el poder de la imaginación del público era superior a cualquier cosa que se pudiese poner en imagen. En los años 70, la disciplina vivió una transformación radical que puso el foco en el control absoluto de los realizadores, definiendo lo que después se conocería como el «Nuevo Hollywood». Scorsese vivió y surfeó ese tsunami cultural, siendo una de las principales voces exponentes de esa nueva forma de narrar que combinaba lo explícito con la sugerencia psicológica del llamado fuera de campo.

Scorsese: el espacio próximo y el espacio profundo

El ganador del Oscar dijo por primera vez dicha frase en enero de 1999, durante las grabaciones del documental autobiográfico Mi viaje a Italia (1999). En aquella pieza, el cineasta neoyorquino analiza los largometrajes del neorrealismo italiano que marcaron su infancia, argumentando que los maestros del audiovisual trazaban unos límites visuales de la imagen lo suficientemente concretos como para, con absoluta precisión, terminar conmoviendo al espectador.

Para comprender la frase en profundidad, la distinción de las dos realidades narrativas es la siguiente:

Lo que está en el encuadre (el espacio próximo): es todo aquello que el director quiere que veas de manera consciente. Movimientos de cámara, actores, iluminación… información directa que construye la historia y guía las emociones.

(el espacio próximo): es todo aquello que el director quiere que veas de manera consciente. Movimientos de cámara, actores, iluminación… información directa que construye la historia y guía las emociones. Lo que está fuera del encuadre (el espacio profundo): ocurre en la película, pero la cámara no lo muestra. El suspense y el terror juegan básicamente con esto, aunque no es algo exclusivo de dichos géneros. A diferencia del espacio próximo, este es el terreno psicológico que complementa la historia y la dota de una dimensión invisible pero profundamente real.

El futuro del director

Tras su polémica asociación con una empresa de inteligencia artificial, el futuro de Scorsese sigue vinculado al de proyectos cinematográficos estimulantes.

A new Martin Scorsese film starring Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence.#WhatHappensAtNight is now in production. pic.twitter.com/1hGlPomsCd — Apple TV (@AppleTV) March 19, 2026

Por un lado, en 2027 estrenará What Happens At Night. La adaptación de la novela homónima de Peter Cameron que protagonizan Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Por el camino, también debe sacar adelante la cinta biográfica sobre Jesús que le prometió al papa Francisco antes de que este falleciese en 2025.