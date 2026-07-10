La marea española vuelve a tomar Los Ángeles antes de jugar contra Bélgica

Hay tradiciones que nacen sin que nadie las planifique. Basta con que un grupo de personas comparta un mismo sueño. Así está ocurriendo con la afición española en este Mundial. Como ya sucedió antes del partido frente a Austria, miles de seguidores de la selección volvieron a reunirse en el Tom’s Watch Bar para iniciar la ya tradicional marcha hacia el estadio, convirtiendo las calles de Los Ángeles en una prolongación de la grada de España.

El punto de encuentro no fue casual. Situado a escasos minutos del estadio, el Tom’s Watch Bar se ha convertido durante estos dos partidos en el cuartel general de la afición española. Un enorme local deportivo repleto de pantallas gigantes, terrazas y ambiente futbolero que desde primera hora de la mañana comenzó a llenarse de camisetas de España, banderas, trompetas, bombos, bufandas y cánticos. Allí fueron llegando familias, grupos de amigos y peñas desplazadas desde todos los rincones del país para compartir las horas previas a uno de los partidos más importantes del campeonato. Desde ese lugar arrancó una caminata que ya forma parte de la rutina de la selección en Estados Unidos y que volvió a dejar imágenes espectaculares.

Con bombos, cánticos y un mar de banderas, la expedición de aficionados recorrió el camino hasta el estadio convencida de que este equipo puede seguir haciendo historia. El ambiente fue creciendo a cada paso, con turistas y aficionados de otras selecciones deteniéndose para inmortalizar una marcha que demuestra el enorme respaldo con el que cuenta el equipo de Luis de la Fuente al otro lado del Atlántico. La comunión entre la grada y la selección es total y vuelve a convertirse en un factor importante antes de un duelo de máxima exigencia.

Ahora será el turno del fútbol. España se juega ante Bélgica un billete para las semifinales del Mundial frente a una selección que llega lanzada tras eliminar a Estados Unidos y con Courtois como gran referente. Pero la selección española también llega reforzada, con la confianza que transmite un equipo que todavía no conoce la derrota ni ha encajado un solo gol en el torneo. En la grada, una vez más, no estará sola. Miles de voces volverán a empujar a un grupo que quiere seguir acercándose al gran sueño de levantar la tercera estrella.