Adiós a las estanterías abiertas en la cocina: han sido sustituidas por una tendencia que luce lujosa y no acumula polvo

Han sido sustituidas las estanterías abiertas en la cocina por una tendencia que luce lujosa y no acumula nada de polvo. Cada vez más nos damos cuenta de la importancia de las cocinas en nuestro día a día o casa. Es el corazón de esa vivienda en la que se genera una comida y unas celebraciones que lo cambian todo. En especial, en estos días en los que necesitamos descubrir la esencia de un tipo de mueble que debe ser estético, pero también cumplir una importante función.

Estamos ante un detalle que podría acabar siendo el que nos marcará de cerca. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para conseguir un cambio de tendencia en unos días en los que realmente la cocina cobra vida. Guarda nuestros objetos más preciados y nos ayudan a conseguir un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que acabará marcando la diferencia con unos detalles que pueden acabar siendo los que le darán a nuestra cocina un toque de lujo de lo más práctico.

Las estanterías abiertas en la cocina se despiden

Se despiden las estanterías abiertas en la cocina, este tipo de elementos que tenemos en nuestro poder, nos conseguirá un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Podemos acabar con la idea de lucir trofeos o que todo el mundo vea nuestras cosas.

Hay una manera de no renunciar al espacio y de disponer de todo lo necesario para conseguir aquello que queremos. En esencia, vamos a descubrir ese pequeño detalle que queremos poner en práctica y que quizás hasta ahora no sabíamos.

Esa cocina que queremos que quede lo más bonita y agradable posible, debe ser práctica. Al final lo que necesitamos es obtener un extra de buenas sensaciones en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por unas estanterías abiertas que pueden ser claves.

Una tendencia que luce lujosa y que no acumula nada de polvo, puede ser nuestra mejor opción en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Es momento de saber cómo crear una cocina abierta que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve, este mueble es tendencia en 2026.

Han sido sustituidas por una tendencia que luce lujosa y no acumula polvo

No acumula polvo, han sido sustituidas por una tendencia que luce lujosa y te ayudará a crear la cocina de ensueño. Es momento de apostar claramente por un cambio en los muebles de la cocina. Ya no tendremos que estar tan pendientes del polvo y podremos lucir directamente nuestros trofeos o día a día.

Los expertos de Cocinassantosvalenciainteriores nos explican en su blog cómo deben ser las vitrinas de tu cocina para poder aprovechar el espacio con un aire lujoso y acabando con ese polvo que se convierte en una pesadilla.

Evita vitrinas demasiado altas. Si las vamos a diseñar como un mueble alto de cocina, hay que situarlas siempre a una distancia con la que queden a la altura de nuestra vista. Si las colocamos demasiado altas o bajas, perderemos la posibilidad de que se luzca el interior.

Del mismo modo, si queremos unas vitrinas que vayan de suelo a techo, ¡cuidado con los techos altos! En primer lugar, ten en cuenta que una puerta acristalada tiene un máximo de altura posible. Y aunque sea cristal, los muebles excesivamente altos pueden acortar visualmente la sensación de altura de los muebles altos.

Apuesta por contrastes. Las vitrinas aportan un toque rompedor con el resto del mobiliario. Busca un acabado interior que contraste con el resto. Por ejemplo, si tienes una cocina blanca, puedes planificar el interior de las vitrinas con alguna madera. O si tienes un mobiliario en el que predominan los colores oscuros, puedes hacer el interior en algún acabado marmoleado o veteado que resalte sobre el resto. Hay todo un abanico de posibilidades y acabados posibles.

Añade iluminación. Si algo tienen en común todas las vitrinas, es su capacidad de destacar todo lo que guardamos en su interior. Y para ello, no hay mejor opción que incorporar iluminación en su interior. Pueden ser unas tiras led colocadas estratégicamente debajo de cada balda, o bien en los costados de la propia vitrina. Puedes elegir entre encenderlas de forma manual con interruptor o colocar un sensor para que se enciendan al abrir las puertas. Un último consejo, elige luces cálidas. Conseguirás un ambiente más acogedor y agradable.

Dejarás atrás las estanterías abiertas y apostarás por una manera de colocar tus cosas muy diferentes.