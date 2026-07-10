Pipi Estrada regresa a OKDIARIO para dar las notas de la semana y esta vez lo hace con una dedicatoria muy especial: el periodista deportivo recuerda a Almería y su gente tras el devastador incendio que ha asolado a Los Gallardos, con al menos 12 muertos. Vea las notas de la semana de Pipi Estrada, centradas en el Mundial.