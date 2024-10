Es el restaurante más caro del mundo y está en España: el precio te va a dejar sin respiración

El restaurante más caro del mundo lo tenemos más cerca de casa de lo que nos imaginaríamos, está en España y el precio te va a dejar sin respiración. Por lo que, debemos empezar a preparar la cartera si queremos tener el privilegio de estar en este lugar tan especial. No hay nada que nos agrade más que una buena mesa llena de esos manjares que pueden convertirse en nuestros mejores recuerdos.

El precio te va a dejar sin respiración, un dinero que no está al alcance de todos, pero es importante empezar a pensar en ese sueño que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Llega el momento de apostar por un detalle que puede ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante, con unos precios que quizás nos sorprenderán en todos los sentidos. Habrá llegado ese momento en el que podemos empezar a sentir esos detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia. Toma nota del precio de este restaurante, te dejará sin habla, es una cantidad de dinero que sólo una pequeña cantidad de personas se pueden permitir.

El restaurante más caro del mundo está en España

España tiene la mejor gastronomía del mundo. Es algo que todos podemos comprobar con la gran variedad de restaurantes que tenemos, con recetas que pueden convertirse en auténticos manjares. Pase lo que pase, habremos obtenido un extra de buenas sensaciones de la mano de un cambio de ciclo que quizás hasta ahora no habíamos imaginado.

Son tiempos de pensar en esos lugares de ensueño que podemos tener. Una opción que puede darnos a una gran variedad de comida y de platos extraordinarios. Empezando por una materia prima que puede ofrecernos todo lo que necesitamos en estos tiempos que corren.

Es hora de apostar claramente por un tipo de comida que puede acabar siendo el que marque una diferencia. De buscar inspiración en un restaurante que se ha ganado a pulso ser el más caro del mundo. El dinero que invertimos en la comida quizás nos sorprenderá, pero estamos ante un elemento que puede ser el que marque estos días que tenemos por delante.

Toma nota de este famoso restaurante que se ha convertido en todo un referente que debes empezar a tener en cuenta.

No es un restaurante, es una experiencia gastronómica, un menú que cuesta la friolera de 1.500 euros. Un dinero que podemos ganar en un mes de trabajo y se esfumará a toda velocidad en una sola comida. Pero aquí estamos ante un restaurante que ofrece algo más.

No hay nada en este mundo que sea comparable, es más, seguramente estaremos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos haga descubrir una manera distinta de comer. Todo lo que vemos en este restaurante, no lo vamos a ver en ninguna parte del planeta. No es casualidad que se haya establecido en una de las zonas de España más caras. Una isla turística que recibe a personas de todo el mundo.

Según se nos presenta en la en la web Barcelona Culinary Hub: «Sublimotion es un proyecto de Paco Roncero que se basa en el primer performance del mundo, se trata del restaurante más caro del mundo donde la vanguardia gastronómica y la innovación tecnológica son clave para crear una experiencia sensorial.El restaurante se encuentra en el Hotel Hard Rock de Ibiza, se trata de un espectáculo al que solo unos pocos privilegiados podrán acceder. Si quieres disfrutar de esta experiencia gastro-sensorial deberás disponer de 1500€. Los giros inesperados que se dan a lo largo del menú degustación son los que despertarán los sentidos más dormidos de los comensales. El menú hará viajar al cliente desde el Polo Norte donde podrán degustar un snack frío que serán capaces de tallar con sus manos en su propio iceberg. También viajarán hasta el barroco Versalles donde la rosa será la protagonista de la comida.

Para conseguir este nuevo concepto de experiencia gastronómica es necesario disponer de una formación de calidad y más especializada, además de unas ideas claras donde la gastronomía no opaque al espectáculo ni el espectáculo a la gastronomía».

Un proyecto muy personas que nos aleja de un menú de los de toda la vida, de esos de 10 euros que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Es la hora de soñar con esta experiencia gastronómica que difícilmente podremos poner en práctica sin la ayuda de una lotería o de un dinero de más. Para un mileurista esta cantidad de dinero es enorme, no se puede acceder a este restaurante sin reserva y aunque siempre está lleno, supone un esfuerzo enorme para cualquier persona.