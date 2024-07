La regla no escrita sobre el vino que es clave si lo pides fuera de casa

El mundo del vino puede parecer intimidante, especialmente para los principiantes, pero no es necesario ser un experto para identificar un buen vino. En primer lugar, la región de origen es clave. Las zonas vinícolas más prestigiosas, como Francia, España, Italia y Argentina. La añada, o el año de cosecha, también es importante. Un buen clima en ese año generalmente produce mejor vino, aunque esto puede variar incluso dentro de la misma región. El color del vino ofrece pistas sobre su calidad. En los tintos, un color oscuro y profundo sugiere una mayor concentración y sabor. En los blancos, un tono claro y brillante indica mayor acidez y frescura, aunque hay excepciones debido al envejecimiento en barrica. El color no es el factor más determinante, pero es un buen indicador inicial.

El aroma del vino es crucial. Un vino de calidad debe tener un olor agradable y distintivo, como a frutas, flores o especias. Si huele mal, como a corcho, probablemente esté dañado. El aroma varía según la uva, la región y la añada, por lo que es útil probar diferentes vinos para familiarizarte con sus olores. Por último, al probar el vino, hay que considerar su estructura, sabor y final. Un buen vino debe tener una textura suave y aterciopelada, con un equilibrio adecuado entre taninos, acidez y alcohol. El sabor debe ser intenso y complejo, con matices distintivos. El final, o cómo se siente el sabor después de tragar, debe ser largo y agradable, con un sabor persistente y equilibrado.

Si ves esto en un bar, no bebas vino

Hay una regla no escrita sobre cuándo no debes beber vino en un bar o restaurante que pocos conocen. Un usuario de TikTok, @restobarlaspenhas, ha alertado sobre este fenómeno: si la botella de vino está completamente chorreada, es una señal para no consumirlo en ese lugar.

Según este usuario, una botella manchada puede significar tres cosas. Primero, el establecimiento podría estar rellenando las botellas con marcas más económicas. Segundo, podrían estar usando la misma marca de vino para rellenar, lo que resulta en consumir mayormente los posos del vino. Tercero, aunque es menos probable, podría ser simplemente que el camarero es extremadamente torpe, pero esto se descarta si la botella está llena y chorreada.

Una situación similar ocurre con la cerveza. Si las cañas presentan ciertos tipos de burbujas, es un indicativo de mala higiene en el vaso. Estas burbujas pueden deberse a la presencia de polvo, grasa o restos de detergente por un mal aclarado. Así, beber una cerveza con esas características no es recomendable, ya que refleja una limpieza deficiente del recipiente.

¿Cómo saber si está picado?

Un vino picado es aquel que presenta un sabor inusual, caracterizándose por ser extremadamente agrio y ácido. Esta alteración del gusto es una señal de que el vino no está en condiciones óptimas para su consumo. El sabor agrio y ácido en los vinos picados se debe a la proliferación excesiva de bacterias acéticas, que aumentan la acidez de la bebida. La duración del tiempo en este estado puede hacer que el vino tenga un sabor avinagrado.

Los vinos se pican principalmente por errores en el proceso de elaboración y comercialización, especialmente debido a la exposición excesiva al oxígeno. Esta exposición permite que las bacterias acéticas crezcan rápidamente, alterando las propiedades del vino. Prácticas ineficientes durante la fermentación, maceración, encapsulado o embotellado, así como un mal almacenamiento, pueden introducir oxígeno en el vino.

Para identificar un vino picado, hay varias claves: revisar la fecha de consumo, observar la apariencia de la botella y el estado del corcho, buscar anomalías en el líquido, examinar su claridad y brillo, y notar su olor y sabor. Un vino picado generalmente huele a acetona, manzana podrida o pegamento, y su sabor es similar al vinagre, con notas ácidas y agrias. Aunque beber vino picado no es peligroso para la salud, su sabor desagradable puede causar molestias estomacales leves.

Datos curiosos de esta bebida

El vino es una bebida histórica y llena de curiosidades fascinantes. Por ejemplo, aunque el mosto de las uvas es incoloro, el color del vino proviene de la maceración de la piel de las uvas. Además, la botella de vino más antigua, que data del año 325 d.C., se encuentra en Alemania, mientras que la bodega más antigua, con más de 6,000 años, se encuentra en Armenia. Finalmente, cabe señalar que las avispas juegan un papel crucial en la fermentación del vino al depositar levadura en las uvas.