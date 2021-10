No todos los productos alimenticios tienen una fecha de caducidad real , que es característica de los alimentos frescos como los productos lácteos, carnes, etc. Otros, como la pasta , el arroz y el café, tienen una vida útil mínima de almacenamiento que se indica en el paquete con las palabras “Consumir preferentemente antes de” más la fecha. Sin embargo en el caso del café exceder esa fecha puede hacer que su calidad no sea la mejor de todas pero, ¿nos afecta a la salud? ¿Qué pasa si tomas café caducado?.

¿Qué pasa si tomas café caducado?

La fecha de consumo preferente que aparece en los paquetes de café no es una fecha de vencimiento real, que debe seguirse escrupulosamente, sino una indicación aproximada del período en el que para un producto determinado almacenado correctamente, se garantiza el mantenimiento de sus propiedades organolépticas ( sabor , aroma , fragancia), valores nutricionales, etc.

En palabras más simples la fecha de preferencia a diferencia de la de caducidad, no se refiere a la seguridad alimentaria y, por lo tanto, a la salud; si consumimos un paquete de café caducado hace dos meses, por ejemplo, no corremos el riesgo de sentirnos mal , sin embargo nuestra bebida no será tan buena como la preparada en el plazo fijado por el fabricante.

Es fundamental subrayar el principio de correcta conservación, porque si dejamos un paquete de café al sol o dentro de una estancia húmeda, el resultado será una bebida que no se disfrutará mucho aunque la «caducidad» indicad en el paquete sea en tres años.

El Plazo Mínimo de Almacenamiento está regulado a nivel europeo sobre la base del artículo 9 del Reglamento de la UE no. 1169/2011 , en la que también se libra desde hace años una especie de guerra de burocracia. Varios países, incluidos Suecia, los Países Bajos, Alemania, Dinamarca y otros, han pedido que se elimine la expresión «para ser consumido preferiblemente antes de» de los envases de pasta, arroz y café, con el fin de combatir el desperdicio de comida. Mucha gente confunde esto con la caducidad y toneladas de productos alimenticios, que aún son perfectamente consumibles, se tiran a la basura. Pero como se indicó, beber un café después de la fecha indicada en el paquete como máximo será menos satisfactorio para las papilas gustativas y el sentido del olfato , pero ciertamente no representa un peligro para la salud como con una mozzarella en mal estado por ejemplo.

Qué recomiendan los fabricantes

Neto de estas premisas, casi todos los fabricantes comerciales de café recomiendan no superar los 6 meses a partir de la fecha indicada en el envase, que en todo caso debe estar precintado y bien conservado antes de su uso. Para asegurarse de que el producto aún sea consumible, las empresas recomiendan abrir el paquete y verificar si hay grumos y mohos, que son un sello distintivo de los ambientes húmedos. También los paquetes expuestos a fuentes de calor durante mucho tiempo no son exactamente saludables. Una vez confirmada la seguridad del contenido del paquete, puedes intentar disfrutar de una taza, con el único riesgo de beber un café suave y sin el aroma característico.

Conservar bien el café molido

Para conservar mejor y más tiempo el café molido, el consejo es evitar los frascos transparentes (que favorecen el paso de la luz) y los que no cierran herméticamente, ya que el oxígeno favorece la rancidez , arranca el aroma del producto y lo vuelve rancio . Evita también el frigorífico y todas aquellas situaciones que favorezcan los cambios de temperatura . Pero si el café se ha almacenado correctamente como ya hemos mencionado no existen riesgos particulares, siempre teniendo en cuenta el límite de 6 meses después de la fecha indicada, como recomiendan muchos fabricantes.