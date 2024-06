¿Qué nombres están prohibidos en España y por qué?: están prohibidos desde hace más de 60 años

La elección de un nombre de bebé no es fácil, quizás debamos empezar antes que nada por los nombres que están prohibidos en España. De lo contrario, quizás nos sorprendamos al no poder inscribir a nuestro hijo o hija con el nombre que tanto nos ha costado elegir.

Hoy en día hay nombres de todo tipo, más largos, cortos, españoles, extranjeros y con unos significados que quizás son cada vez más extraños. Pero esa abertura a poner más nombres no hace que entren en la lista los que hace más de 60 años se prohibieron.

España tiene una lista de nombres prohibidos

No todos los nombres están permitidos en España, hay una lista de algunos que no pueden poner. Por mucho que quieras, deberás desistir y no darle a tu hijo o hija esa denominación. Hoy en día casi cualquier nombre nos sirve algo que fue así hace unos años, cuando las cosas eran distintas.

Hubo un tiempo que todas las mujeres debían incorporar Maria a su nombre o casi todas. Siendo una forma que se popularizó y que hoy en día está en desuso prácticamente. Las modas son las principales responsables de que un nombre esté más o menos presente. Siempre partiendo de la base de que puede cambiarse después.

La presión de elegir el nombre que queremos es algo que hay que tener en cuenta. Hay inspiraciones que nos vienen de fuera o que son una realidad después de muchos intentos de elegir el mejor nombre para nuestra persona de confianza. Por lo que ese ser que aún no ha nacido puede ir teniendo distintos nombres.

Elegir el que más nos guste es algo que debemos hacer cuando sea posible, con la mirada puesta a unos gustos que son una realidad y que están presentes. Nunca olvides que quien elige tiene una opinión muy concreta de lo que quiere o de lo que le gusta. Siendo este elemento esencial.

Un nombre que acompañará toda la vida o durante mucho tiempo a esa persona. Por lo que debemos estar cómodos con la elección e intentar darle a esa persona la explicación pertinente el día que nos pregunte por la elección de su nombre. Algo que quizás nos acabe sorprendiendo o sea parte de un todo que debemos tener en cuenta, antes que nada.

Están prohibidos desde hace más de 60 años

Hace más de 60 años se realizó una lista de nombres prohibidos. El ser humano es capaz de cualquier cosa, hasta de poner unos nombres que no son de persona a una persona. Algo que se debe evitar a toda costa. El problema es que todo el mundo puede elegir nombres, por lo que se necesitan unas normas.

Por el bien de esos niños que acaban de llegar a este mundo, una broma o un punto de ser demasiado original, puede costarles caro. Eso significa que deberá ser la administración quien acabe regulando esos nombres que las personas acaban teniendo y que quizás no son los más adecuados.

Conseguiremos darles a nuestros hijos un nombre adecuado que tenga un significado que nos guste, sea de un familiar que nos ha marcado mucho o simplemente, estemos preparados para darle con la idea de que marcará su futuro. Esa patada en un momento dado desde la barriga o ese sueño premonitorio, pueden ser las causas de conseguir un nombre que quizás le guste en gran medida.

Los gustos de la otra persona no los sabemos, tampoco la conocemos, pero quizás se la intuición la que nos acabe dando las herramientas para poder determinar mejor ese tipo de persona que tenemos en proceso. Un nombre que la acompañará para lo bueno y lo malo, que acabará aprendiendo a escribir primero que nada y que seguro que será el suyo.

Pero cuidado, siguiendo las normas que hay en España, no podrá formar parte de estos nombres prohibidos desde los años 60 hacia adelante. Algunos se han añadido, ya que forman parte de las circunstancias históricas actuales, en esencia los nombres de personajes como Hitler, Caín, Stalin, Osama Bin Laden o Judas, no están permitidos.

Por lógica, tampoco se puede poner a un niño o niña nombres ofensivos como Caca, Engendro y Loco. Los insultos mejor los dejamos para otros y no para un bebé que acaba de llegar a este mundo. Aunque pueda parecer hasta gracioso o no sea el idioma oficial de la persona, en España hay nombres que no van a poder ponerse.

Estarán prohibidos y seguramente está lista se irá haciendo más larga con el paso del tiempo, ya que quizás vayan apareciendo nuevos nombres que debemos tener en cuenta como perjudiciales para los más pequeños. La lista de nombres prohibidos puede ir creciendo.