Para muchos es casi como abrir las persianas o ducharse por la mañana: tomar café, ya sea solo o expreso, es parte de un ritual imprescindible al despertar, por la consiguiente dosis de energía que de él deriva. Para muchos, sin embargo, tomar esa primera taza de café también es una estrategia rápida y prácticamente infalible para desencadenar la necesidad de ir al baño. Pero ¿Por qué después de tomar café sientes la necesidad de ir al baño? La respuesta puede ser sorprendente.

¿Por qué después de tomar café sientes la necesidad de ir al baño?

Al respecto, varios estudios han sugerido que el café afecta el tracto gastrointestinal, estimulando la peristalsis o la motilidad intestinal, aunque los investigadores aún no han entendido completamente cómo sucede esto. Sin embargo, según algunas investigaciones, la cafeína no es la responsable de este efecto , como indica un artículo publicado en Clinical Trial en 1998, en el que se constató que el café descafeinado también tiene un efecto estimulante similar, mientras que una taza de agua caliente no lo hace.

Tendríamos que entender que aunque para nosotros no es más que una bebida que nos da energía por las mañanas, el café es una bebida compleja que contiene más de 1000 compuestos , muchos de los cuales tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. «Y determinar cómo afectan el intestino es un desafío » , dijo al New York Times el Dr. Robert Martindale, profesor de cirugía y director médico de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon en los Estados Unidos. «Una cosa que sabemos es que el café no tiene el mismo efecto en todas las personas».

Ya en 1990 se publicó un estudio publicado en la revista Gut en el que se explicaba que el café influye en los hábitos intestinales en el 29% de las personas, especialmente en las mujeres (63%). Sin embargo, según Martindale, el porcentaje de personas que tienen una respuesta intestinal después de tomar café podría ser mucho mayor, llegando al 60% y sin diferencias entre hombres y mujeres. «También sabemos que una respuesta instintiva al café puede ocurrir rápidamente «, especifica el experto que, en referencia a este mismo estudio, indicó los resultados de una investigación adicional realizada en algunos voluntarios que aceptaron insertar una sonda intestinal para la detección de presión en el colon, con el fin de medir las contracciones de los músculos intestinales antes y después de tomar una taza de café.

«Entre los que afirmaron que el café generalmente estimulaba la motilidad intestinal, la sonda mostró un aumento significativo de la presión arterial dentro de los cuatro minutos posteriores al consumo de café, mientras que los llamados no respondedores no tuvieron cambios en la actividad del colon «.

Por otro lado, el hecho de que beber una taza de café pueda estimular la actividad intestinal en minutos significa que «probablemente estimula el eje intestino-cerebro » , agregó Martindale. Es decir, la llegada del café al estómago envía un mensaje al cerebro, que luego «estimula el colon para que diga: ‘Bueno, mejor nos vaciamos, porque viene algo’ «, explica el experto. El café en sí se movería a través de los intestinos mucho más lentamente , probablemente tardando al menos una hora en llegar desde el estómago a través del intestino delgado hasta el colon.

El reflejo que nos hace correr al baño

Esta comunicación entre el estómago, el cerebro y el colon, llamada reflejo gastrocólico, se conoce como una respuesta normal a la comida. » Pero el café parece tener un efecto descomunal «, indica Martindale, quien, citando otro estudio publicado en 1998, mostró que, tras el consumo de 240 ml de café, se producen contracciones similares a las inducidas por una comida de unas 1.000 calorías. Los investigadores también especularon que los mensajes del cerebro-intestino después del café probablemente sean causadas por una o más de las muchas sustancias contenidas en la bebida, quizás mediadas por algunas de nuestras propias hormonas que juegan papeles importantes en el proceso digestivo, como la gastrina o la colecistoquinina, que pueden aumentar después de tomar café.

Si bien el mecanismo exacto aún no se comprende por completo, el efecto del café en el intestino puede resultar particularmente beneficioso en algunos casos, incluidos los de personas que se recuperan de ciertos tipos de cirugía. «La función intestinal deteriorada es común después de cirugías abdominales, por ejemplo, lo que puede provocar hinchazón, dolor e incapacidad para expulsar gases o tolerar la comida «. En particular, un análisis de 2020 combinó los resultados de siete ensayos clínicos y encontró que beber café permitía a los pacientes que se habían sometido a cirugía colorrectal o ginecológica acelerar la recuperación posoperatoria de la función gastrointestinal.