Qué se come en el único nuevo dos estrellas Michelin de España 2024

Este final de noviembre se dieron las nuevas estrella Michelin en el país. Además de varios restaurantes que han conseguido una estrella, y dos nuevas tres estrellas: Disfrutar y Noor, hay sólo un restaurante único nuevo dos estrellas Michelin 2024, ¿cuál es y qué se come en él?

Según Guía Michelin, en general hay 15 con tres Estrellas (2 novedades), 32 con dos Estrellas (1 novedad) y 225 con una Estrella (uno de ellos está en Andorra y hay 31 novedades).

El único nuevo dos estrellas Michelin de España 2024

Hablamos del Venta Moncalvillo, de Daroca de Rioja, propiedad de los hermanos Echapresto. La propia guía explica que este local está en un pequeñísimo pueblo habitado por unas 50 personas, el cocinero y su hermano (Carlos, al frente de la sala y la bodega) han reestructurado la propuesta desde la sostenibilidad para dar más protagonismo al huerto.

Fruto de esta huerta podemos comer al momento productos básicos y tan sabrosos que están en las mesas del restaurante: calabacines, borrajas, tomates, alcachofas y así una larga enumeración protagonizan la gastronomía de todas las estaciones. Productos recolectados a diario, y cuyos sabores, aromas y texturas se disfrutan directamente en su mesa.

Tres menús degustación

Cuentan con tres menús degustación donde lo más arraigado de la tierra está presente. Tal es el nombre de sus menús: Raíces, Hojas-Flores (vegetal) y Frutos.

Son platos basados en la «biodinámica» una manera consciente, participativa y responsable de cultivar y de producir alimentos.

Según la guía, en los menús se combina solo dos o tres elementos (alcachofas, habas, calabaza, membrillo, bacalao, ciervo…) para que los sabores se realcen a la perfección.

Raíces

Un menú para conocer la casa. Aperitivos + 7 Pases salados + 2 Dulces 120.00€ con maridaje de vinos (opcional) 65.00€

Frutos

La experiencia gastronómica más completa. Aperitivos + 9 Pases salados + 3 Dulces 140.00€, maridaje de vinos (opcional) 90.00€

Hojas-Flores

Se compone de un menú vegetal; Verduras, setas, hierbas, frutos… con aperitivos + 7 Pases salados + 2 Dulces 120.00€ y maridaje de vinos (opcional) 65.00€.

Una bodega excelente

Dentro del restaurante también destaca su bodega, que está formada por más de 1.800 referencias seleccionadas del panorama vitícola nacional e internacional, siendo entonces un paseo por la geografía, naturaleza e historia de este apasionante mundo.

Por esto han sido premiados como mejor carta de vinos «international wine challenge», Mejor carta de vinos «Alimentos de España» y Best of awards of excellence «Wine Spetator».

La apuesta por la sostenibilidad

Este restaurante dos estrellas Michelin lleva años trabajando en la sostenibilidad. Desde 2010, están comprometidos con la agricultura ecológica y desde 2018, se rigen bajo los principios de la biodinámica con la ayuda de animales y plantas del entorno, generando su propio compost con los desechos orgánicos de cocina y evitando el uso de químicos.

Han creado así un espacio sostenible, respetuoso con el entorno y el planeta. Además entre sus acciones han introducido placas fotovoltaicas que producen más de un tercio de la energía que consumen y emplean la aerotermia para la climatización, además han sustituido combustibles fósiles por GLP y pellet. Cuentan con un punto de carga para coches híbridos y eléctricos.

También han trabajado en sistemas de optimización del uso del agua, en la reducción de la huella de carbono evitando el consumo de ciertos productos que propician una alta tasa de la misma.

Por esto, desde 2022, cuentan con la Estrella Michelin Verde, como reconocimiento al trabajo realizado. «La sostenibilidad pasa por no forzar la máquina y coger lo que la naturaleza nos da cada día. Los productos de temporada y de la huerta son la base de nuestra despensa.», Ignacio Echapresto.

Ahora tienes un nuevo punto de encuentro para disfrutar y degustar de los mejores menús de tierra.