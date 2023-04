Sabemos dónde tendrá lugar la próxima gala de las estrellas Michelin y quién realizará el menú

Uno de los eventos más importantes en el mundo de la restauración es la gala de las estrellas Michelin. Cada año, destacados restaurantes se llevan una nueva o bien la pierden según determinados parámetros. Sabemos dónde tendrá lugar la próxima gala de las estrellas Michelin.

Barcelona será la ciudad donde se celebrará la Gala de presentación de la guía de 2024. Así la Ciudad Condal coge el testigo de Castilla-La Mancha donde se dieron a conocer las novedades para 2023 siendo todo un éxito.

Dónde tendrá lugar la próxima gala de las estrellas Michelin

Así el 28 de noviembre de 2023 el Auditori Fòrum será el espacio donde tendrá lugar esta gran gala que, este año, sólo dará las estrellas para los restaurantes de España.

Los cocineros de este famoso eventos serán los chefs Jordi Cruz, los Hermanos Torres y Paolo Casagrande, del restaurante Lasarte, y son los que se harán cargo de la cena de gala. Seguramente será un menú top que ofrecerá excelencias culinarias.

En Barcelona destacan restaurantes de toda índole. La Ciudad Condal cuenta con más 24 estrellas Michelin y 70 restaurantes que aparecen con diferentes distinciones en la edición de la Guía. Con 3 restaurantes con tres Estrellas, 5 con dos Estrellas, 16 con una Estrella Michelin, 1 Estrella Verde, 8 con distinción Bib Gourmand y 38 restaurantes recomendados. Pero la verdad es que toda España cuenta con estos reconocimientos y prestigiosos premios.

Dos eventos diferentes

Para dar a conocer los nuevos restaurantes de 2024 que tienen este reconocimiento se realizaran, por primera vez, dos galas diferentes.

Uno para España, que es el que se realizará en Barcelona el 28 de noviembre de 2023 para saber cuáles son las estrellas del país, y otro solo para Portugal que tendrá lugar en el primer trimestre de 2024 en una ciudad todavía por confirmar.

Si bien es de destacar que la Gala continuará teniendo, en ambos casos, un formato de gran impacto gracias a la combinación de un evento presencial, de alta relevancia y prestigio, con una amplificación digital, para llegar al mayor número posible de amantes de la gastronomía.

La nueva selección de la Guía se dará a conocer, una vez más, en base al intenso trabajo de campo realizado por el equipo de inspectores de Michelin que van de incógnito a los restaurantes para comer y valorar los menús. Y de ahí salen las reconocidas estrellas. Por esto no es de extrañas que muchos restaurantes no sepan si les va a dar o no la estrella.