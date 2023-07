Una pasajera revela el mejor truco para volar en primera clase con la tarifa económica

¿Alguna vez has soñado con volar en primera clase? Ahora puedes hacerlo gracias al truco que ha revelado una pasajera. La idea de la mujer se ha hecho viral en redes sociales, ya que muchas veces viajar a un precio más barato, sobre todo en las aerolíneas ‘low-cost’, conlleva que el vuelo sea desesperante por muchísimas cosas: el espacio entre tu asiento y el del otro pasajero es muy reducido, no hay servicio de catering y de prensa gratuita, etc.

¿Cómo viajar en primera clase?

La chica compró tres billetes de tarifa económica para ella sola. Una vez en el avión, envolvió los tres asientos con papel transparente. Una escena completamente surrealista que fe grabada por otro pasajero. El vídeo acumula miles de visualizaciones en Twitter.

El hombre que estaba grabando la escena no pudo aguantar la risa mientras observaba a la chica envolver los asientos, y esta se dio cuenta: «¿De qué te ríes? ¿Puedes parar de grabarme?». A continuación entra en escena uno de los azafatos, que tuvo que romper el envoltorio porque la mujer insistía en permanecer así durante todo el vuelo.

Lo que quería era aislare del resto de pasajeros y así descansar cómodamente durante el vuelo. Pero no le salió bien la «jugada» porque finalmente la tripulación quitó el plástico y la pasajera fue expulsada del avión.

Una mujer pagó por 3 asientos de clase económica en un vuelo para construirse su propia “primera clase” con papel transparente pic.twitter.com/VmAsajKtH0 — ceciarmy (@ceciarmy) June 16, 2023

Tal y como viene siendo habitual cuando ocurren este tipo de situaciones, las reacciones de los usuarios en Twitter no se han hecho esperar: «¿Y la gente se pregunta por qué los precios de los vuelos siguen aumentando? Tal vez deberíamos empezar a cobrar por el peso total del equipaje, incluyendo todos los artículos adicionales como papel transparente y cualquier otra cosa que no sea necesaria para volar»; «Jajaja, la creatividad no tiene límites. Espero que no se haya sentido pegajoso cuando tenía que usar el baño»; «En todo caso de ser cierto compraría 6 asientos, los 3 que ocupa+los tres delanteros… Yo llego a mi asiento y me lo encuentro envuelto en plástico y ten por seguro que me cabreo», dicen algunos.

La surrealista escena ocurrió en un vuelo a mediados del mes de mayo, aunque no ha trascendido ni el origen ni el destino del mismo. Es posiblemente una de las acciones más extrañas que han pasado en un avión.