El curioso motivo por el que la comida sabe diferente en los aviones

Viajar en avión es actualmente muy diferente a lo que era hace unos años, antes de que aparecieran las compañías low cost, ya que por aquel entonces a la hora de comprar un billete te incluía siempre una maleta facturada, un asiento que podías elegir e, incluso, un menú para hacer la comida del día que tocara dependiendo del horario y duración de tu vuelo. Si alguna vez te has preguntado por qué la comida de los aviones sabe diferente, sigue leyendo y te descubrimos los motivos que hacen que eso sea así.

¿Por qué la comida de los aviones sabe diferente?

Ya sea por estar incluida en tu billete o por pedirla en menú, la comida que está disponible en los aviones supone una experiencia que no siempre es agradable, aunque lo cierto es que en términos generales tampoco es tan mala como mucha gente suele decir. Está claro que es cuestión de gustos, y como en todo, en algunas compañías está bien pero en otras no tanto, e incluso en la misma aerolínea puede haber platos que estén riquísimos y otros que no.

Un detalle en el que suelen coincidir la mayoría de las personas al consumir la comida que ofrecen en los aviones es que no sabe igual que la comida «normal», por ejemplo, que un plato de macarrones a la boloñesa no sabe igual en el avión que en casa o en un restaurante, donde es similar aunque con los matices propios de cada cocinero. Lo cierto es que hay un motivo para que no sepa igual, y la explicación la encontramos en un vídeo de TikTok.

El cocinero Heinz Wuth ha explicado en un vídeo en su cuenta de TikTok (@soycienciaycocina) el motivo por el que la comida no sabe igual en los aviones que en cualquier otro lugar, dejando claro que todo tiene que ver con el aroma, ya que su aroma lo percibimos diferente al volar a miles de metros de altura, lo que provoca una presión en cabina que es diferente a la que estamos acostumbrados y que hace que el ambiente se vuelva muy seco y las vías respiratorias se deshidraten. La falta de humedad en las vías respiratorias, además de las vibraciones y ruidos que afectan a la percepción de los sabores, hacen que la comida no sepa igual. De hecho, si te llevas ese plato de comida a tierra, su sabor será completamente diferente al que tenía durante el vuelo.

Las compañías aéreas son conscientes de este hecho e intentan arreglarlo para que los platos sepan mejor, por ejemplo condimentando más la comida o añadiendo mucha salsa para darle más sabor y contrarrestar así los efectos de comer a gran altura. El cambio es tal en los sabores que incluso lo notarías si te llevaras tu propia comida, la modificación de aromas y sabores sería exactamente igual que si se tratara de la comida que te ofrecen en el avión.