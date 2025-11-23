A partir de las 17:30 horas: los expertos piden a España cerrar persianas y cortinas a esta hora

Los expertos piden a España cerrar persianas y cortinas a esta hora por una razón muy concreta. Por lo que, quizás, hasta ahora deberemos empezar a tener en cuenta, algunos detalles que serán esenciales en estos días de temporada. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Nuestra casa no sólo es un refugio, debe acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Hay una hora en la que empezaremos a pensar en cerrar las persianas y las cortinas a esta hora. Un tiempo valioso que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede convertirse en un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver de una manera muy diferente. Será el momento de saber qué es lo que piden los expertos en España en referencia a las personas y cortinas.

La hora que marcan los expertos son las 17:30

La realidad es que estamos ante un cambio de tendencia que sin duda alguna puede ser la que queramos implementar. Un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Será el momento de aprovechar cada uno de los elementos que hasta la fecha no sabíamos, lo que dicen los expertos de una forma de cuidar nuestra casa y por esencia los que estamos dentro de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber qué es lo que dicen los expertos.

Con una hora en la que muchos, entre semana, no estamos en casa, en horario de clases o extraescolares, pero también de trabajo, si tenemos un trabajo de oficina o por turnos. Por lo que esta hora puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperado.

Hay un motivo de peso por el que sea esta hora en concreto la que se cerrarán las persianas y las cortinas en un intento de quedarse en casa de una forma muy diferente.

Es importante cerrar las persianas y las cortinas a esta hora

Cerrar las persianas y cortinas es algo que debemos hacer, en especial en esta época del año en la que el descenso de las temperaturas se nota de una forma que quizás nos costará creer. Es hora de saber qué es lo que podemos empezar a descubrir en esta época del año. Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) nos dan una serie de consejos que debemos tener en consideración.

Una temperatura de 21ºC con ropa adecuada, es suficiente para mantener el confort de una vivienda.

Apaga la calefacción mientras duermes y, por la mañana, espera a ventilar la casa y cerrar las ventanas antes de encenderla.

Ventilar las viviendas minimizando el impacto en la calefacción. En invierno, suele ser suficiente con abrir las ventanas unos pocos minutos para renovar el aire minimizando la pérdida de calor en casa, y es aconsejable aprovechar al máximo la luz natural.

Cierra las persianas y cortinas por la noche. Evitarás importantes pérdidas de calor.

Coloca válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables; son soluciones asequibles y fáciles de usar, y ahorrarás entre un 8 y un 13% de energía.

Purga tus radiadores al menos una vez al año, al iniciar la temporada de calefacción.

No cubras los radiadores ni pongas ningún objeto obstaculizándolo, porque dificultarás la adecuada difusión del aire caliente.

Si te ausentas por unas horas, reduce el termostato a 15ºC (llamada posición “Economía” en muchos de ellos).

No esperes a que se estropee tu equipo: el mantenimiento adecuado de la caldera individual hará que ahorres energía.

Cuando ello sea posible, por ejemplo, cuando sea necesario renovar los equipos, sustituir los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria actuales por otros que utilicen electricidad mediante bombas de calor (aerotermia, geotermia), o energías renovables (biomasa, solar térmica).

Para no sufrir pérdidas de energía se recomienda cerrar ventanas, de esta manera el calor se quedará dentro y no se escapará. Cuánto más podamos cerrar las ventanas, menos calor vamos a perder. En especial en el momento en el que el sol desaparece. No tenemos que hacer nada más para eliminar este tipo de detalles que ponerse manos a la obra con algunos que hasta el momento no sabíamos.

Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para gastar menos energía y por consiguiente ahorrar un poco más. Este cambio de tendencia que tenemos por delante y que nos servirá para aprovechar cada uno de los detalles que tenemos en nuestro poder.